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    • Игорь Лебедев: «Виллаш-Боаш идеально бы подошел на роль тренера сборной»

    Игорь Лебедев: «Виллаш-Боаш идеально бы подошел на роль тренера сборной»

    Заместитель председателя Госдумы РФ Игорь Лебедев поделился мнением относительно кандидатуры на пост главного тренера сборной.

    «Мне не нравятся ни Леонид Слуцкий, ни Александр Бородюк как кандидаты на пост главного тренера сборной. Cчитаю, что ни у одного из них не получится достойно работать со сборной.
    Я считаю, что лимит российских тренеров на данный момент исчерпан. Те, кто мог бы работать со сборной, либо уже тренируют другую команду, либо находятся в пожилом возрасте. В голову приходит Анатолий Бышовец. Но он, к сожалению, не молод, и ему будет тяжело.
    На мой взгляд, стоило бы рассмотреть кандидатуру иностранного тренера. Но тут всплывает финансовый вопрос. Наш тренер попросит меньше денег. Я считаю, что Лучано Спаллетти, который тренировал «Зенит», — достаточно неплохой вариант. Андре Виллаш-Боаш тоже идеально подошeл бы на роль тренера сборной, жаль, что он занят в клубе. При их руководстве «Зенит» всегда спокойно, уверенно и с большим запасом лидирует в РФПЛ и становится чемпионом. Вот это настоящая тренерская работа», — сказал Лебедев «Чемпионату».

    Источник: Чемпионат.ком

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    31.07.2015 17:29
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    Комментарии (30)
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    Adler angriff
    1438360808
    Ну это смотря какие цели преследовать.
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    RIR68
    1438360847
    специалистов птичьего полка прибыло.
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    bw17
    1438361012
    Хватит уже.. Мало бабла выкинули на ветер? Лучше бы действительно футбольные школы развивали. Глядишь, сейчас бы уже играли молодые, перспективные ребята, а не ветераны, рожденные еще в СССР..
    Ответить
    Avaretz
    1438362271
    Далекий от футбола человек рассуждает о футболе. А не лучше бы своими делами заниматься
    Ответить
    Диктор
    1438362652
    Ну если он сумеет призвать Халка,Гарая в сборную-то в твоих словах есть маленький процент истины-а так толку от него ноль.
    Ответить
    rubinovyi2
    1438363488
    Обеих поставьте и зарплату дайте,как у Капелло. Да и самого Лебедева надо в тренерский штаб пригласить.
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    КАПА и КАРТЕЛЬ
    1438372109
    Ты лебедь гонишь?боаш недо тренер,с такими ресурсами и мы смогли бы выграть чемпионат России,его приглашали для того чтоб клуб достойно выступал в Европе,он в Европе провалился,про топ 10 гнал нам пургу,теперь понял что нулевой он,и задачи столи смешными
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    КАПА и КАРТЕЛЬ
    1438372272
    Блага везде как сабаку гнали
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    Kollljan
    1438414954
    Есть пословица: из г.а.в.н.а конфетку не слепишь. Это касается нашей сборной. Какая разница кто тренер.
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    ologreds
    1694997507
    numo437336
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