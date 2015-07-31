Игорь Лебедев: «Виллаш-Боаш идеально бы подошел на роль тренера сборной»

Заместитель председателя Госдумы РФ Игорь Лебедев поделился мнением относительно кандидатуры на пост главного тренера сборной.

«Мне не нравятся ни Леонид Слуцкий, ни Александр Бородюк как кандидаты на пост главного тренера сборной. Cчитаю, что ни у одного из них не получится достойно работать со сборной.

Я считаю, что лимит российских тренеров на данный момент исчерпан. Те, кто мог бы работать со сборной, либо уже тренируют другую команду, либо находятся в пожилом возрасте. В голову приходит Анатолий Бышовец. Но он, к сожалению, не молод, и ему будет тяжело.

На мой взгляд, стоило бы рассмотреть кандидатуру иностранного тренера. Но тут всплывает финансовый вопрос. Наш тренер попросит меньше денег. Я считаю, что Лучано Спаллетти, который тренировал «Зенит», — достаточно неплохой вариант. Андре Виллаш-Боаш тоже идеально подошeл бы на роль тренера сборной, жаль, что он занят в клубе. При их руководстве «Зенит» всегда спокойно, уверенно и с большим запасом лидирует в РФПЛ и становится чемпионом. Вот это настоящая тренерская работа», — сказал Лебедев «Чемпионату».