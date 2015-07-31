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    • Вячеслав Малафеев: «Скорее всего, следующий год станет для меня последним в профессиональном футболе»

    Вячеслав Малафеев: «Скорее всего, следующий год станет для меня последним в профессиональном футболе»

    Голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев заявил, что следующий год станет для него последним в карьере. После завершения контракта Вячеслав планирует заниматься бизнесом.

    «Мой контракт с «Зенитом» действует до 2016 года. Скорее всего, следующий год станет для меня последним в профессиональном футболе.

    Вряд ли я останусь в футболе. Я хочу работать только на себя и ни от кого не зависеть. . Безусловно, в своем бизнесе я тоже от кого-то завишу, но все-таки практически любые решения здесь могу принимать самостоятельно, – сказал Малафеев.

    Напомним, что у Малафеева есть собственное агентство недвижимости «М16».

    На счету Малафеева 442 официальных матча за «Зенит» – второй результат в истории клуба после Анатолия Давыдова (456). За сборную России Малафеев провел 29 матчей, став бронзовым призером Евро-2008.

    Источник: SPb Elite

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    31.07.2015 14:39
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    Комментарии (16)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    САДЫЧОК
    1438347307
    для тебя футбол закончился 2 года назад!
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    морозз
    1438347660
    Спасибо Слава, ты был в моих глазах лучшим голкипером России!
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    shtair
    1438348200
    я думал прошлый был последний
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    mdu86
    1438350550
    Были времена,но годы берут своё! Ничто не вечно!
    Ответить
    vuk100
    1438350585
    Неееееет, не уходите. Хоть и не люблю зенит, но Малафеева уважаю. Спасибо за все!
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    olegушка
    1438350796
    Хороший вратарь
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    makkie
    1438352156
    Да уже в этом можно было завершать - рыжий не даст шансов Малафееву, ну разве что пару матчей в КР. А так, жаль конечно что уходит поколение Малафеева, Титова, Аленичева, Кержакова, Семака и других игроков, в недавнем прошлом сильных в России. Сейчас просто мучение смотреть на зажравшихся Кокориных, Билялетдиновых и прочих Бухаровых...
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    112910415
    1438355523
    ещё и следующий?
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    qasi37
    1438355638
    спам
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    ologreds
    1694997507
    numo437321
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