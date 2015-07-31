Почeтный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением по поводу списка кандидатур на пост главного тренера сборной России.

«У каждого есть свои плюсы. Слуцкий – тренер-практик, постоянно работающий без перерывов в тренерской деятельности и добившийся с командой значительных успехов, особенно в России. Но, как я понимаю, ему придeтся совмещать должности – это не очень правильно.

У Бородюка таких проблем нет, это свободный тренер. Личность для российского футбола если не легендарная, то очень значимая.

Кто лучше, должен сказать человек, который принимает решения – ему ведь отвечать за результат, причeм достаточно серьeзно. Непопадание на чемпионат Европы нанесeт серьeзный урон престижу российского футбола и игрокам сборной. Все мы понимаем, что, скорее всего, Виталий Мутко посоветуется с Никитой Симоняном и примет решение. В любом случае отвечать ему. Пусть проявит смекалку и выберет того, кто оправдает надежды.

Что касается моего мнения, то я на протяжении последних четырeх лет говорил, что моим кандидатом был, есть и остаeтся Бородюк», — сказал Колосков в беседе с корреспонденту «Чемпионата».