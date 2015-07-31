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    Вячеслав Колосков: «Моим кандидатом остается Бородюк»

    Почeтный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением по поводу списка кандидатур на пост главного тренера сборной России.

    «У каждого есть свои плюсы. Слуцкий – тренер-практик, постоянно работающий без перерывов в тренерской деятельности и добившийся с командой значительных успехов, особенно в России. Но, как я понимаю, ему придeтся совмещать должности – это не очень правильно.
    У Бородюка таких проблем нет, это свободный тренер. Личность для российского футбола если не легендарная, то очень значимая.
    Кто лучше, должен сказать человек, который принимает решения – ему ведь отвечать за результат, причeм достаточно серьeзно. Непопадание на чемпионат Европы нанесeт серьeзный урон престижу российского футбола и игрокам сборной. Все мы понимаем, что, скорее всего, Виталий Мутко посоветуется с Никитой Симоняном и примет решение. В любом случае отвечать ему. Пусть проявит смекалку и выберет того, кто оправдает надежды.
    Что касается моего мнения, то я на протяжении последних четырeх лет говорил, что моим кандидатом был, есть и остаeтся Бородюк», — сказал Колосков в беседе с корреспонденту «Чемпионата».

    Источник: Чемпионат.ком

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    31.07.2015 13:23
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    Комментарии (11)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    uxvxcvx
    1438338731
    жена подарила капли что кардинально изменили нашу сексуальную жизнь, теперь секс в разы дольше, лучше и ярче а она получает оргазмы!я сам не знал но уже все об этом пишут --=>- http://ori.click/maxxim
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    sir_Alex
    1438340640
    И моим тоже!
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    Dgad
    1438340998
    Ну если выбирать между Слуцким и Бородюком то выбор очевиден в пользу Бородюка,так как он много лет работал в стуктуре сборной и имеет опыт работы,
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    САДЫЧОК
    1438343161
    потому что бородюк посвящал ничью с лихтенштейном тебе преступник колосков--мы это помним!
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    nahan
    1438344708
    Совершенно верное мнение.
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    Leha-ha50
    1438345004
    Кто то уже проявил смекалку и продлил контракт с Фабиком до окончания ЧМ. И "смекалка", как мы видим, как то хреновенько насмекалила!!!
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    mdu86
    1438350417
    А я думаю любого из них назначь, хуже чем у Капелло не будет!
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    qasi37
    1438355912
    спам
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    ologreds
    1694997507
    numo437315
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