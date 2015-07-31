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    • РФС и Немецкий футбольный союз подписали меморандум о сотрудничестве

    РФС и Немецкий футбольный союз подписали меморандум о сотрудничестве

    В пятницу состоялось подписание меморандума о партнерстве и совместной программе по подготовке юных футболистов между министерством спорта России, Российским футбольным союзом и Немецким футбольным союзом. Программа основана на опыте и методиках, применяемых Немецким футбольным союзом.

    «Очень много берем у Немецкого футбольного союза, мы большие партнеры, и сейчас мы благодарим за поддержку. Понятно, что мы конкуренты, но без конкуренции не будет прогресса и успехов», – сказал министр спорта РФ Виталий Мутко на пресс-конференции.

    «Мы ежегодно тратим в районе двух миллиардов рублей на развитие детско-юношеского футбола, за последние годы для академий около 300 футбольных полей построили, открыли десять манежей в различных городах России, строим систему. И эта система должна нам готовить 200 футболистов для профессионального футбола, 25 футболистов для национальной команды», – констатировал министр спорта.

    По словам Мутко, необходимо создать философию русского футбола: «Сейчас система забирает детей с улицы, является социальным лифтом. Это очень важно. Но нужна подготовка игроков для сборной, своя философия русского футбола. Нужно понимание, что должен делать игрок с 7 до 10 лет и так далее. Опыт Германии нам поможет. Они создали свою философию, и мы полны решимости это сделать», – заключил министр.

    «Бомбардир» дарит подарки.

    Источник: Р-Спорт

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    31.07.2015 10:46
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    Комментарии (15)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    skainet
    1438333634
    ну такой опыт нам конечно пригодится ...хотя по мне дак советская школа была не хуже только её просрали всю
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    астраханец
    1438334889
    Бьюсь об заклад, что перемут только опыт натурализации!
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    sir_Alex
    1438336025
    Мутко в действии
    Ответить
    DXTK
    1438337763
    На Досуге Мутко прочитал Карла Маркса и сказал "Немецкий опыт нам снова поможет". Понятно лишь одно, новый тренер Сборной России будет немец. Вон уже сотрудничество заключили. Скоро объявят имя счастливчика Я Ставлю свои Деньги, что им окажется Клопп. Философия русского футбола: Я тут вспомнил одну шутку про философию "Ватсон и Холмс" Ватсон говорит: Скажите Холмс, а почему у женщины волосики на инт. месте нежные ласковые, а у мужика жесткие противные. Холмс: - Вы давайте не философствуйте Ватсон со*си*те, со*си*те." Так И тут Философствовать не стоит это футбол. А надо делать. Нужно понимать не то что делает игрок в 7-10 лет а то хочет ли он играть в футбол и готов посветить себя спорту, а то может родители его привели за бабло играть, кинули как мешок Картошки, а он на поле и есть мешок и остается им только с возрастом перезревший. Система никого не забирает а приглашает играть не бесплатно а за деньги.
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    112910415
    1438337883
    меморандум - это уже половина успеха!
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    aseke25
    1438338439
    отличный шаг
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    nahan
    1438343806
    Пойдёт только пользу.
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    Svjetlu
    1438344302
    неужели толк будет...
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    Павлюченко 13
    1438370535
    Что русскому хорошо, то немцу смерть... Разный у нас менталитет, не пройдет это все!
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    ologreds
    1694997509
    numo437301
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