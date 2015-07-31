Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Юрий Шишкин снова вошел в тренерский штаб «Крыльев Советов»

    Юрий Шишкин снова вошел в тренерский штаб «Крыльев Советов»

    "Крылья Советов» внесли в заявку на сезон двух молодых футболистов – Данилу Попова 1997 года рождения и Егора Голенкова 1999 года рождения, сообщает официальный сайт клуба. Первый получил номер 70, второй – 69. Оба игрока являются воспитанниками тольяттинской «Лады».

    Кроме того, «Крылья» заявили тренера вратарей Юрия Шишкина, с которым подписан контракт до конца сезона.

    Специалист работал в штабе «Крыльев» с 2003 по 2007 год (с 2003 по 2004 – в качестве играющего тренера), а также с 2013 по 2014-й. В бытность футболитом он три сезона (1996-1998) был основным вратарем «Крыльев». Также в его карьере были такие клубы, как: ЦСКА, «Океан», «КАМАХ», «Факел», «Спартак-Чукотка», корейский «Чоннам Дрэгонз», а в 1991 году он стал первым и единственным футболистом из России, выступавшим в Бразилии – на его счету 7 игр в «Рио-Бранко».

    «Бомбардир» дарит подарки.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    31.07.2015 09:49
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    sir_Alex
    1438326830
    Входит-выходит
    Ответить
    aseke25
    1438338747
    Крылья отличная команда
    Ответить
    жрец
    1438343678
    *всем здравствуйте друзья как вы * думаю будут серьёзные изменения в команде . с изменениям в тренерском штабе часто наблюдаются и изменения в игре и команде
    Ответить
    ologreds
    1694997509
    numo437297
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+