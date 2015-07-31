Юрий Шишкин снова вошел в тренерский штаб «Крыльев Советов»

"Крылья Советов» внесли в заявку на сезон двух молодых футболистов – Данилу Попова 1997 года рождения и Егора Голенкова 1999 года рождения, сообщает официальный сайт клуба. Первый получил номер 70, второй – 69. Оба игрока являются воспитанниками тольяттинской «Лады».



Кроме того, «Крылья» заявили тренера вратарей Юрия Шишкина, с которым подписан контракт до конца сезона.



Специалист работал в штабе «Крыльев» с 2003 по 2007 год (с 2003 по 2004 – в качестве играющего тренера), а также с 2013 по 2014-й. В бытность футболитом он три сезона (1996-1998) был основным вратарем «Крыльев». Также в его карьере были такие клубы, как: ЦСКА, «Океан», «КАМАХ», «Факел», «Спартак-Чукотка», корейский «Чоннам Дрэгонз», а в 1991 году он стал первым и единственным футболистом из России, выступавшим в Бразилии – на его счету 7 игр в «Рио-Бранко».



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