«Карпи» взял в аренду Габриэля Силву

"Карпи» подписал арендное соглашение с защитником Габриэлем Силвой, права на которого принадлежат «Удинезе», информирует пресс-служба клуба.



Срок действия контракта рассчитан на один сезон. 24-летний игрок является воспитанником молодежной академии «Палмейраса». В его активе также выступления за молодежную сборную Бразилии. Он стал игроком «Удинезе» летом 2012, перейдя из «Гранады».



В составе черно-белых футболист принял участие в 70 матчах и забил 3 гола. В прошлом сезоне его беспокоили травмы, из-за которых он сыграл только в 11 играх.



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