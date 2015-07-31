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    «Карпи» взял в аренду Габриэля Силву

    "Карпи» подписал арендное соглашение с защитником Габриэлем Силвой, права на которого принадлежат «Удинезе», информирует пресс-служба клуба.

    Срок действия контракта рассчитан на один сезон. 24-летний игрок является воспитанником молодежной академии «Палмейраса». В его активе также выступления за молодежную сборную Бразилии. Он стал игроком «Удинезе» летом 2012, перейдя из «Гранады».

    В составе черно-белых футболист принял участие в 70 матчах и забил 3 гола. В прошлом сезоне его беспокоили травмы, из-за которых он сыграл только в 11 играх.

    «Бомбардир» дарит подарки.

    Источник: ФК «Удинезе»

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    31.07.2015 09:35
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    Комментарии (4)
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    andr2112
    1438331856
    Странно,что он не заключил соглашение с Карпиным))
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    sir_Alex
    1438336732
    Удачи ему
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    aseke25
    1438338905
    Надеюсь сыграется
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    ologreds
    1694997509
    numo437296
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