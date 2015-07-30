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    • Кононов: «Главное, что не пропустили от «Слована», но это еще не успех»

    Кононов: «Главное, что не пропустили от «Слована», но это еще не успех»

    Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов после победы в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы над «Слованом» (2:0) заявил, что доволен игрой своей команды. Также он отметил полезные действия нападающего Ари, передает «Спорт-Экспресс».

    «Забили 2 гола, могли больше, – отметил Кононов. – Но было несколько хороших атак у соперника, где счет мог быть другим. Конечно, не хотелось пропускать при таком преимуществе. Хорошо, что не пропустили, хотя создали больше моментов, чтобы забить голы. Но все впереди, и у нас будет серьезное противостояние в Братиславе.

    После того, как мы забили два гола, я посчитал нужным Смолова и Мамаева заменить, потому что у нас будет очень важная игра с «Ростовом» через два дня. Также потом и Газинского заменил.

    Сегодня мне понравилось, как мы взаимодействовали в атаке, создали много моментов. Хотелось только улучшить реализацию. Мы не пропустили, это главное. Конечно, мы не будем расслабляться, когда будет ответный матч. 2:0 – это еще не успех, нужно серьезно отыграть следующий матч».

    «Бомбардир» дарит подарки.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.07.2015 22:55
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    Комментарии (8)
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    indeecsokur
    1438288196
    Главное, что выиграли! Надо Францию в таблице коэффициентов УЕФА обгонять! Красава русские команды! Обе выиграли сегодня!
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    aseke25
    1438288258
    Правильно, нельзя расслабляться.
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    серИт
    1438288834
    с ука кононов вечно гот е баный нагнетает
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    3eмлянин
    1438291094
    успехов в лиге
    Ответить
    112910415
    1438329076
    верим
    Ответить
    Cskaz
    1438332298
    Лукавит он))я думаю что все понимают,что дело сделано)
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    ologreds
    1694997511
    numo437277
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