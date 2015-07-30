Кононов: «Главное, что не пропустили от «Слована», но это еще не успех»

Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов после победы в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы над «Слованом» (2:0) заявил, что доволен игрой своей команды. Также он отметил полезные действия нападающего Ари, передает «Спорт-Экспресс».



«Забили 2 гола, могли больше, – отметил Кононов. – Но было несколько хороших атак у соперника, где счет мог быть другим. Конечно, не хотелось пропускать при таком преимуществе. Хорошо, что не пропустили, хотя создали больше моментов, чтобы забить голы. Но все впереди, и у нас будет серьезное противостояние в Братиславе.



После того, как мы забили два гола, я посчитал нужным Смолова и Мамаева заменить, потому что у нас будет очень важная игра с «Ростовом» через два дня. Также потом и Газинского заменил.



Сегодня мне понравилось, как мы взаимодействовали в атаке, создали много моментов. Хотелось только улучшить реализацию. Мы не пропустили, это главное. Конечно, мы не будем расслабляться, когда будет ответный матч. 2:0 – это еще не успех, нужно серьезно отыграть следующий матч».



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