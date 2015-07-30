Гильерме скоро оформит российское гражданство

Вратарь московского «Локомотива» Гильерме поведал, что скоро займется оформлением российского гражданства.
«Скоро буду оформлять гражданство, но точно не могу сказать, когда его получу. Это непростой момент. После оформления российского гражданства я, возможно, перейду в «Краснодар»? Нет, я останусь в «Локомотиве», – сказал бразилец «Чемпионат.ком».
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