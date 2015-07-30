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    Гильерме скоро оформит российское гражданство

    Вратарь московского «Локомотива» Гильерме поведал, что скоро займется оформлением российского гражданства.
    «Скоро буду оформлять гражданство, но точно не могу сказать, когда его получу. Это непростой момент. После оформления российского гражданства я, возможно, перейду в «Краснодар»? Нет, я останусь в «Локомотиве», – сказал бразилец «Чемпионат.ком».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    30.07.2015 18:29
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    Комментарии (14)
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    mdu86
    1438271613
    Надеюсь про Краснодар-это просто \"утка\"!!!! Хотелось бы видеть Гильерме в рамке Локомотива ещё как минимум пару-тройку сезонов!
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    BUR 7
    1438271764
    Этот парень заслужил российского гражданства.
    Ответить
    Smoke Some Weed
    1438273415
    Очень надеюсь что он сам хочет остаться с нами, а руководство не продаст его по тупости. А с гражданством то вообще будет супер, Гиля номер 1 ))))
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    Grelas
    1438273971
    Ну для Локо в самый раз)
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    LOKis09
    1438277098
    Только - \"скоро займётся\"??? Тогда результат будет через ! Возможно...
    Ответить
    Loko1990
    1438278759
    Сколько уже можно ждать давай Гиля быстрее
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    smolnikovaa
    1438279496
    Правильное решение! Это будет первая ласточка.Позже его примеру последуют многие иностранные игроки.Это положительный момент для нашего футбола.
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    Krutoy
    1438322532
    Не уверен, что это надо нам и ему
    Ответить
    112910415
    1438327861
    давно пора
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    ologreds
    1694997511
    numo437258
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