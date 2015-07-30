Лоськов не согласился проводить прощальный матч

Президент московского «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что ее подчиненными было отослано символу клуба Дмитрию Лоськову провести прощальный матч в рамках одного из матчей РФПЛ. По словам функционера, ответа не последовало, пишет «Чемпионат.ком».





«Мы вели с ним переговоры, предложили провести прощальный матч на стадионе «Локомотив». В общем, готовы были все организовать. К сожалению, мы не получили от Лоськова ответа», – сказала Смородская. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!