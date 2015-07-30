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    Лоськов не согласился проводить прощальный матч

    Президент московского «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что ее подчиненными было отослано символу клуба Дмитрию Лоськову провести прощальный матч в рамках одного из матчей РФПЛ. По словам функционера, ответа не последовало, пишет «Чемпионат.ком».
    «Мы вели с ним переговоры, предложили провести прощальный матч на стадионе «Локомотив». В общем, готовы были все организовать. К сожалению, мы не получили от Лоськова ответа», – сказала Смородская.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    30.07.2015 18:03
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    Комментарии (34)
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    AlexKein
    1438279438
    Правильно сделал..
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    343443
    1438279743
    нужно смородской прощальный матч провести.и отправить ее на все четыре стороны
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    tower9pover
    1438282755
    Дима - красава !!! Так держать !!!
    Ответить
    tower9pover
    1438282846
    Долой Смородскую !!! Да здравствует Дмитрий Лоськов !!!
    Ответить
    Lucius Vorenus
    1438283543
    правильно
    Ответить
    Nesterenko
    1438311409
    Да успокойтесь вы уже по поводу Смородской! Она будет руководить клубом до тех пор, пока во главе РЖД будет Якунин. Соответственно надеяться на ее отставку не нужно, болейте за родной клуб такой, какой он сейчас есть, по-другому не будет! Пора бы уже привыкнуть, что ж поделать...
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    112910415
    1438317016
    плохо просили
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    А. Паровозов
    1438322617
    Лоськов - красавчик! Достоин самого большого уважения за свой поступок!
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    cska1948
    1438330221
    Если Лоськов пока не ответил на предложение, то это вовсе не означает, что он отказался. Как любят у нас громкие заголовки! Где заявление Лоськова об отказе?!
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    ologreds
    1694997511
    numo437256
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