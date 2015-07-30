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    • Президент крымского СКЧФ: «Наши игроки по вечерам развозят пиццу»

    Президент крымского СКЧФ: «Наши игроки по вечерам развозят пиццу»

    Президент крмыского клуба СКЧФ Александр Красильников в преддверии старта Чемпионата Крыма по футболу посетовал на финансовые проблемы, пишет «Советский спорт».
    «Я общался с губернатором, он обещает помощь. Мы на него надеемся, но конкретных действий пока нет. Сейчас многие ведущие футболисты, которые по уровню подходят под премьер-лигу, вынуждены даже пиццу по вечерам развозить. У нас не будет высокого уровня чемпионата, если такая ситуация продолжится», – сказал функционер.

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    Источник: «Советский спорт»

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    30.07.2015 15:14
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    Комментарии (9)
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    серИт
    1438259519
    как в люксембурге пожарники
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    Gorbuncov
    1438259825
    Предлагаю всей Россией скинуться на зарплату крымских футболистов. Крым же наш ёпT.
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    HAARP
    1438262594
    Мне вот одному интересно, когда закончатся серьезные орфографические ошибки?
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    HAARP
    1438263233
    крмыского? посетовал?
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    RussianHorse
    1438267328
    Мне две гавайские ,одну охотничью и литровую колу,пожалуйста.
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    Hardwell
    1438267786
    Это намёк либо на то,что ещё больше денег надо отправлять туда,Крым же наш,либо не все бабосы до туда доходят.
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    vmensk
    1438275375
    А это что позорно для футболиста - спортклуба Черн. Флота?
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    ologreds
    1694997513
    numo437240
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