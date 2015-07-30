Президент FIS: «ФИФА запятнала репутацию всего спорта»

Президент Международной федерации лыжного спорта Джанфранко Каспер поделился своим мнением об отставке своего коллеги из ФИФА Зеппа Блаттера, а также вообще о ситуации вокруг главной футбольной структуры мира.





«Я верю в то, что он покинет свой пост, хотя с ним может приключиться всякое. Но сейчас мне ситуация представляется абсолютно ясной: назначена дата внеочередного конгресса, на которой состоятся выборы. Посмотрим. Другое дело, что вся эта ситуация, конечно, ужасна: события последних месяцев нанесли удар по репутации всех международных спортивных федераций и самого спорта в том числе», – сказал функционер ТАСС. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!