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    Президент FIS: «ФИФА запятнала репутацию всего спорта»

    Президент Международной федерации лыжного спорта Джанфранко Каспер поделился своим мнением об отставке своего коллеги из ФИФА Зеппа Блаттера, а также вообще о ситуации вокруг главной футбольной структуры мира.
    «Я верю в то, что он покинет свой пост, хотя с ним может приключиться всякое. Но сейчас мне ситуация представляется абсолютно ясной: назначена дата внеочередного конгресса, на которой состоятся выборы. Посмотрим. Другое дело, что вся эта ситуация, конечно, ужасна: события последних месяцев нанесли удар по репутации всех международных спортивных федераций и самого спорта в том числе», – сказал функционер ТАСС.

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    Источник: ТАСС

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    30.07.2015 13:42
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    Комментарии (9)
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    aseke25
    1438253798
    Не смейся на других..
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    Real chempion
    1438253818
    Были бы лыжи так же популярны как футбол, и крутились бы в них такие же деньги, ты бы со своей федерацией мог бы быть на месте Блаттера... Так что, радуйся и завидуй одновременно))
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    qasi37
    1438255540
    Привет всем. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от "Globalkapper", буду благодарен. Сайт - Matchinside.com (Пробные матчи)
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    112910415
    1438256148
    всё пройдёт- и печаль, и радость..
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    Serjinho
    1438257362
    вы не видели, что происходит в рфс. у нас весь футбол проплачен и договорен
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    Поц
    1438267561
    А ЦСКА раньше входил в федерацию лыжного спорта?
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    ologreds
    1694997513
    numo437232
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