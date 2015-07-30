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    Вернблум: «В России непременно надо попробовать водку»

    Полузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум в интервью еженедельнику «Футбол» поведал о своей жизни в России.
    «Мы с Расмусом Эльмом выросли в маленьких-маленьких городах. Вы тут даже представить себе не можете, что это такое. Там, где я рос, всего сорок тысяч человек, а теперь я живу в городище, где число жителей в два раза превышает население Швеции! Везде люди, все куда-то бегут. Конечно, для меня это стресс.Когда я завершу карьеру, ни в коем случае не буду жить в большом городе. Лучше всего, наверное, будет поселиться на необитаемом острове. Так что это вовсе не проблема Москвы или России. Это моя проблема.
    В России нужно обязательно попробовать водку. Я время от времени могу побаловаться алкоголем, а здесь для этого был отличный повод. Согласитесь, было бы странно праздновать подписание контракта в Москве шампанским или виски», – сказал швед.

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    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    30.07.2015 13:26
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    Комментарии (69)
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    Ubuntu
    1438277712
    И огурчиком маринованным закусить
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    maxim81413
    1438282046
    водка в любой стране есть
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    kkomov
    1438286271
    водка традиционный напиток коней.
    Ответить
    ЦСКА 3011
    1438292993
    Так говорит будто , то пойло которе сейчас называют водкой ,Россия привезла в Еыропу , а не европа сюда .....
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    ЦСКА 3011
    1438293277
    Для справки. Когда он привезли сюда это пойло(водка), Русские сказали ,что пить это нельзя, разводить с водой и делать настойки либо нерадведённой протирать механизмы , но пить нельзя - отрава
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    _armeec_
    1438315841
    За то всё честно )
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    cska plus
    1438317029
    Понтус просто красавчик!!!
    Ответить
    359569
    1438332797
    за такой откровенный интервью...можно и лавочку заполировать
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    Tajfun
    1438343200
    Понтус Вернблум: «Говорю Слуцкому: «Тренер, поставь меня вперед! Буду супербомбардиром!» Хавбек ЦСКА Понтус Вернблум поделился соображениями о своих навыках игры в атаке. «Если в конце игры нужно отыгрываться, команда обычно сбивается на простую игру – с навесами и так далее. Но Муса не является типичным нападающим, ему бывает сложно выжать максимум из подобной ситуации. В штрафной нужен кто-то еще, более мощный, и тогда тренеры вспоминают обо мне. Много лет назад я играл в Швеции нападающего, и эти навыки пригождаются сейчас. Когда мяч прилетает мне на голову, это всегда опасно! Я и сам говорю Леониду Слуцкому: «Тренер, поставь меня вперед! Я буду супербомбардиром!». Но это так, в шутку. Понятно, что когда ты в нападении, у тебя больше возможностей забивать, но лучшая позиция для меня та, где я играю сейчас», – сказал полузащитник.
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    ologreds
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