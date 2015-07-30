Вернблум: «В России непременно надо попробовать водку»

Полузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум в интервью еженедельнику «Футбол» поведал о своей жизни в России.

«Мы с Расмусом Эльмом выросли в маленьких-маленьких городах. Вы тут даже представить себе не можете, что это такое. Там, где я рос, всего сорок тысяч человек, а теперь я живу в городище, где число жителей в два раза превышает население Швеции! Везде люди, все куда-то бегут. Конечно, для меня это стресс.Когда я завершу карьеру, ни в коем случае не буду жить в большом городе. Лучше всего, наверное, будет поселиться на необитаемом острове. Так что это вовсе не проблема Москвы или России. Это моя проблема.