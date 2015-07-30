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    В президенты ФИФА баллотируется представитель Южной Кореи

    Бывший вице-президент ФИФА и глава Южнокорейской футбольной ассоциации Чон Мон Джун заявил, что будет участвовать в выборах президента ФИФА в будущем году.
    «Если я буду избран, то моя работа будет ознаменована реальными изменениями, а не радостями от получения столь значимой должности. Конкурент из Франции Мишель Платини — человек нынешней системы, ему будет трудно идти по пути серьезных реформ. Сейчас в ФИФА приходит время неевропейского лидера», – приводит слова азиата ВВС.
    Выборы состоятся 26 февраля 2016-го года.

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    Источник: BBC

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    30.07.2015 12:08
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    Комментарии (5)
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    Raulya
    1438248317
    Хорошо, что нее Ан Джун Хван....
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    olzhyk
    1438249659
    Правильно, правильно! Давно пора. Нужно что-то новое!
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    aseke25
    1438250029
    Платини, Марадона и еще кореец и т.д.
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    qasi37
    1438255630
    Привет всем. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от "Globalkapper", буду благодарен. Сайт - Matchinside.com (Пробные матчи)
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    ologreds
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