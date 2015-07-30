Луи ван Гаал: «Я не знаю, где сейчас Ди Мария»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал после поражения от «ПСЖ» в рамках Международного кубка чемпионов заявил, что ему неизвестно местонахождение полузащитника команды Анхеля Ди Марии, который близок к переходу в парижский клуб.



«Вы можете спрашивать меня об этом каждую неделю, но ответ будет прежним. Может, вы знаете, где он? Я тоже не знаю.

Комментарии Блана? Не знаю. Я же не Блан. Не хочу отвечать на эти вопросы. «Манчестер Юнайтед» объявляет только о переходах, которые уже состоялись», – подчеркнул ван Гаал.