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    Луи ван Гаал: «Я не знаю, где сейчас Ди Мария»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал после поражения от «ПСЖ» в рамках Международного кубка чемпионов заявил, что ему неизвестно местонахождение полузащитника команды Анхеля Ди Марии, который близок к переходу в парижский клуб.


    «Вы можете спрашивать меня об этом каждую неделю, но ответ будет прежним. Может, вы знаете, где он? Я тоже не знаю.
    Комментарии Блана? Не знаю. Я же не Блан. Не хочу отвечать на эти вопросы. «Манчестер Юнайтед» объявляет только о переходах, которые уже состоялись», – подчеркнул ван Гаал.
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    Источник: Sports.ru

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    30.07.2015 10:36
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    Комментарии (19)
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    astan4o
    1438248693
    Я же не Блан Классно звучт
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    Jackman
    1438250366
    Мутная история какая-то и поведение обоих не понятно, по факту ДиМария еще игрок МЮ, а главный тренер не знает где его игрок =\ Дурачков нашли что ли))
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    AR777
    1438252019
    Прямо сериал какой-то, "Просто Ди Мария")))
    Ответить
    112910415
    1438252976
    человек пропал! искать надо
    Ответить
    Chelsea_FoReVeR
    1438259607
    Слишком много говорит
    Ответить
    ReD_MU_DeVIL
    1438270008
    Я не представляю что бы так САФ сказал,там было все четко и под контролем.
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    piper65
    1438346382
    мне не нравится ди мария в Юнайтед, и я был бы рад, если бы удалось его продать. но так себя уважающий тренер не должен говорить о пока еще игроке своей команды - этим он унижает и игрока, и себя. скорее бы уже гигса поставили! очень надеюсь, что еще один сезон и все, баба галя на выход!
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    ManUtd4
    1438351504
    Лукавят ребята. Такие люди, под многомиллионными контрактами, просто так не пропадают. Так не бывает.
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    SpartakАдекват
    1438366636
    Странно всё это.
    Ответить
    ologreds
    1694997515
    numo437206
    Ответить
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