Луи ван Гаал: «В предсезонке главное игра, а не результат»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал прокомментировал игру своей команды в рамках Международного кубка чемпионов против «ПСЖ». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу французской команды.



«Я вполне доволен игрой. Да, мы проиграли, но, возможно, это к лучшему, поскольку год назад мы выиграли все матчи в турне, а потом уступили в стартовом туре премьер-лиги. Теперь все складывается немного иначе, но я не суеверен.



В первом тайме мы создали больше моментов, чем «ПСЖ». У наших же ворот острота возникала только после того, как мы сами ошибались. А когда допускаешь индивидуальные огрехи в матче топ-уровня, здесь уже ничего не поделаешь. Такие голы решают судьбу матча. Вы, наверное, заметили, что во втором тайме «ПСЖ» играл скорее поперек поля и назад, чем вперед. Команда топ-уровня может себе такое позволить.



Но должен отметить, что я увидел и положительные моменты в игре своей команды. Вообще в предсезонке главное именно игра, а не результат. Так что я скорее доволен, чем нет. А так, конечно, лучше выигрывать, чем проигрывать», – сказал ван Гаал.