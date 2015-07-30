У отца Видаля нашли наркотики

Эразмо Видаль, отец полузащитника мюнхенской «Баварии» Артуро Видаля, был задержан чилийской полицией. У Видаля-старшего нашли наркотики и два ножа.

«Меня очень быстро отпустили. Очевидно, что я ничего плохого не сделал, только пил пиво с друзьями. Так что я абсолютно спокоен», — сказал Э. Видаль.

Сотрудник полиции Кристиан Поблете прокомментировал задержание: «Э. Видаль был задержан, поскольку у него нашли наркотики и два ножа. Однако его отпустили, так как было установлено, что наркотики не превышают дозу, разрешенную для употребления. А ножи были у него в кулинарных целях».