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    У отца Видаля нашли наркотики

    Эразмо Видаль, отец полузащитника мюнхенской «Баварии» Артуро Видаля, был задержан чилийской полицией. У Видаля-старшего нашли наркотики и два ножа.

    «Меня очень быстро отпустили. Очевидно, что я ничего плохого не сделал, только пил пиво с друзьями. Так что я абсолютно спокоен», — сказал Э. Видаль.
    Сотрудник полиции Кристиан Поблете прокомментировал задержание: «Э. Видаль был задержан, поскольку у него нашли наркотики и два ножа. Однако его отпустили, так как было установлено, что наркотики не превышают дозу, разрешенную для употребления. А ножи были у него в кулинарных целях».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    30.07.2015 07:31
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    Комментарии (20)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    rinard
    1438237266
    Это не наркотики, а приправы к кулинарным блюдам!
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    112910415
    1438239057
    шинковал травку
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    Костя-ФК Барселона
    1438239076
    У них вся семья криминалити
    Ответить
    Raulya
    1438245204
    Для латиносов легкая наркота обычное дело....
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    Субъективное мнение
    1438245390
    Хмм, интересно сколько составляет доза разрешенная к употреблению?! ФСКН негодует...
    Ответить
    Robbaggio
    1438247119
    Какая еще марихуана! Это удел низших. С коксом его, наверное, повязали
    Ответить
    КАПА и КАРТЕЛЬ
    1438252281
    Вонючий нарик
    Ответить
    DonnyDarko
    1438277937
    как будто это первый раз
    Ответить
    nahan
    1438441070
    Подогнали под легальную...
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    ologreds
    1694997515
    numo437192
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