Дмитрий Хомуха: «Думаете, Виллаш-Боашу интересно, как будет играть сборная России?»

Старший тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха поделился мнением о лимите на легионеров.



«Да, мера искусственная. И в целом я против такого подхода. Но сейчас она необходима. Если мы не дадим молодым футболистам выступать в клубах РФПЛ, то провалимся на ЧМ-2018.



На чемпионате мира не добиваются успехов команды, где пять-шесть игроков основы старше 30 лет. Возьмите ту же Германию – на турнире в Бразилии там все были в самом соку.



Тут ситуация, как с зерном. Если его посадили в почву, оно взрастет. А у нас росток только появился – и его сразу асфальтом закатали, уничтожили. Был бы сейчас лимит «10+15» – и почти никто бы из русских не играл.



Думаете, Виллаш-Боашу интересно, как будет играть сборная России? Смешно. Конечно же, нет! И он всеми своими высказываниями показывает это. А как португалец поступил с Шейдаевым? Взял, сорвал его с важнейшего сбора нашей команды и вернул вдруг в «Зенит».

И зачем? Чтобы Шейдаев сидел на лавке и не играл. В итоге наш ведущий форвард приехал в расположение сборной за два дня до старта элитного раунда. Кому-то от этого была польза?



Вы скажите сейчас Виллаш-Боашу: “Пожалуйста, поставьте Шейдаева в основу”. Он скажет: “Я свои задачи решаю”, – рассказал Хомуха «Чемпионату»