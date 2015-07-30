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    • Дмитрий Хомуха: «Думаете, Виллаш-Боашу интересно, как будет играть сборная России?»

    Дмитрий Хомуха: «Думаете, Виллаш-Боашу интересно, как будет играть сборная России?»

    Старший тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха поделился мнением о лимите на легионеров.


    «Да, мера искусственная. И в целом я против такого подхода. Но сейчас она необходима. Если мы не дадим молодым футболистам выступать в клубах РФПЛ, то провалимся на ЧМ-2018.

    На чемпионате мира не добиваются успехов команды, где пять-шесть игроков основы старше 30 лет. Возьмите ту же Германию – на турнире в Бразилии там все были в самом соку.

    Тут ситуация, как с зерном. Если его посадили в почву, оно взрастет. А у нас росток только появился – и его сразу асфальтом закатали, уничтожили. Был бы сейчас лимит «10+15» – и почти никто бы из русских не играл.

    Думаете, Виллаш-Боашу интересно, как будет играть сборная России? Смешно. Конечно же, нет! И он всеми своими высказываниями показывает это. А как португалец поступил с Шейдаевым? Взял, сорвал его с важнейшего сбора нашей команды и вернул вдруг в «Зенит».
    И зачем? Чтобы Шейдаев сидел на лавке и не играл. В итоге наш ведущий форвард приехал в расположение сборной за два дня до старта элитного раунда. Кому-то от этого была польза?

    Вы скажите сейчас Виллаш-Боашу: “Пожалуйста, поставьте Шейдаева в основу”. Он скажет: “Я свои задачи решаю”, – рассказал Хомуха «Чемпионату»
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    Источник: Чемпионат.ком

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    30.07.2015 00:48
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    Комментарии (23)
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    smolnikovaa
    1438225843
    А почему нет? Мне вот интересно,как играет сборная Португалии.
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    nahan
    1438227587
    Хомуха прав, к сожалению...
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    Payet
    1438233011
    Так и есть
    Ответить
    juventus186
    1438237902
    Боаш беспокоит только сам БОАШ!!! И ЕГО КОНТРАКТ!
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    LugoChelsea
    1438241304
    Скажу по секрету \" Это ни кому не интересно \"
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    ВАЙПЕР
    1438242405
    если уж не умеют играть, то ни какой тренер и лимит не поможет
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    Serg_Diamond
    1438242894
    Правильно он говорит, национальные интересы - это результаты сборной прежде всего, а не результаты клубы легионеров под руководством иностранца и если талантливой молодежи не дать возможность играть и получать опыт в высшей лиге, то на чемпинат мира придем с командой пенсионеров
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    Raulya
    1438245681
    ПочемуиБоаша должна интересовать сб. России??? Он тут просто делает свое дело и его не должны волновать проблемы сборной....
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    kkomov
    1438286751
    меня тоже не интересует как играет эта сборная.
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    ologreds
    1694997517
    numo437178
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