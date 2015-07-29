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    • Платини раскроет свою зарплату в случае победы на выборах президента ФИФА

    Платини раскроет свою зарплату в случае победы на выборах президента ФИФА

    В случае победы на выборах президента ФИФА Мишель Платини обнародует сумму своей зарплаты. При этом он намерен сделать это, несмотря на возможное принятие конгрессом соответствующего закона.

    Выборы нового президента ФИФА состоятся 26 февраля 2016 года. Нынешний глава ФИФА Зепп Блаттер в июне вынужден был объявить о решении подать в отставку по причине крупнейшего коррупционного скандала в истории организации.
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    Источник: BBC

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    29.07.2015 22:00
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    Комментарии (5)
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    sir_Alex
    1438199309
    Т.е., не раскроет
    Ответить
    311
    1438199327
    А сейчас что мешает раскрыть? Кандидат ты или кто?)
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    smolnikovaa
    1438225950
    Чувствует что мало шансов,что-ли?
    Ответить
    nahan
    1438226076
    Если выберут другого, независимого кандидата, то раскроется тайна не одной только зарплаты главы ФИФА.
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    ologreds
    1694997516
    numo437164
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