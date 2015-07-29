Платини раскроет свою зарплату в случае победы на выборах президента ФИФА

В случае победы на выборах президента ФИФА Мишель Платини обнародует сумму своей зарплаты. При этом он намерен сделать это, несмотря на возможное принятие конгрессом соответствующего закона.

Выборы нового президента ФИФА состоятся 26 февраля 2016 года. Нынешний глава ФИФА Зепп Блаттер в июне вынужден был объявить о решении подать в отставку по причине крупнейшего коррупционного скандала в истории организации.