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    • Принц Али бин Аль-Хуссейн : «Платини – это нехорошо для ФИФА»

    Принц Али бин Аль-Хуссейн : «Платини – это нехорошо для ФИФА»

    Бывший кандидат в президенты ФИФА принц Иордании Али бин Аль-Хуссейн прокомментировал решение главы УЕФА Мишеля Платини баллотироваться на пост президента ФИФА.

    «Платини – это нехорошо для ФИФА. Фанаты и игроки заслуживают большего. ФИФА охвачена скандалами. Мы должны перестать вести дела так, как делали это обычно. Нужно прекратить практику закулисных и подпольных сделок.
    Я проконсультируюсь с отдельными футбольными федерациями по поводу того, что нужно сделать в интересах футбола. Очевидно, что ФИФА нуждается в новом независимом лидере, который не запятнал себя прошлыми операциями», – сказал принц.
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    Источник: Sports.ru

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    29.07.2015 20:54
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    Комментарии (17)
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    1438194562
    Начинается епт
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    No problem
    1438195033
    Е п а н у т ы й сайт
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    DesperaDoDosya
    1438196504
    меня поставьте Главой Фифа ебать буду всех
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    wingback
    1438196656
    А чурбан из грязной палатки, видимо, хорошо...
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    311
    1438199551
    А это значит не видать нефтедолларов Мише. Аллилуйя!)
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    Зенит 2015
    1438216391
    Только мнения диких арабов ещё слушать не хватало. Давно ли с верблюдов на авто пересели, а уже советы дают? Хотя Платини мне тоже не нравится. Президентом ФИФА нужно Путина, по совместительству, назначить. В крайнем случае Мутко.
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    Vector
    1438218449
    Проконсультируйся, денег дай, если что))
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    nahan
    1438225336
    Выбирайте Зико!
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    BECK_BY
    1438256959
    я за Дарт Вейдера)
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    ologreds
    1694997518
    numo437158
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