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    Платини выставит свою кандидатуру на пост президента ФИФА

    Президент УЕФА Мишель Платини объявил, что выставит свою кандидатуру на пост президента ФИФА. Напомним, кандидаты должны подать заявку до 26 октября 2015 года.

    «Я принял глубоко личное и очень обдуманное решение, тщательно взвесив и будущее футбола, и свое собственное будущее. Бывают моменты, когда нужно брать свою судьбу в собственные руки. Я переживаю один из таких периодов – переломный этап в моей жизни и в череде тех событий, что определяют будущее ФИФА», – цитирует Платини официальный сайт УЕФА.

    Выборы пройдут на Внеочередном Конгрессе ФИФА в Цюрихе 26 февраля 2016 года.

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    Источник: УЕФА

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    29.07.2015 14:34
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    Комментарии (16)
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    DesperaDoDosya
    1438176582
    увидим что дальше будет
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    РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК
    1438178167
    РАЗ ПОШЛА ТАКАЯ ПЬНКА , ТО МИШЕЛЮ ПОРА И НА ВСЕ ПОСТЫ В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКИХ ТОЖЕ ВЫДВИНУТЬСЯ- ВЕЗДЕ РУЛИТЬ СРАЗУ!!толку будет больше , он ведь МАСТЕР.только вот не первый год пытаюсь понять, А ЧТО ОН СДЕЛАЛ ДЛЯ УЕФА ВООБЩЕ???
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    qasi35
    1438181234
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    sir_Alex
    1438182031
    Мутко не будет баллотироваться?
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    112910415
    1438182614
    у кого-то было другое мнение?
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    Izumik
    1438182996
    'Глубоко личное и обдуманное,тщательно взвесив его(Платини) будущее в целом и футбола(соккера) в частности' принимали другие...комедию тут ломает.Понятно,что Мишель будущий футбольный кардинал...а то выборы-выборы,кандидаты-пидарги...
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    Barmaley041
    1438184598
    Хм...Даже незнаю...
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    Krsavec
    1438186682
    ЙОЗЕФ БЛАТТЕР - ЛУЧШИЙ FIFA ПРЕЗИДЕНТ FOREVER!!! СПАСИБО!!! AMI,GO HOME!!!
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    nahan
    1438222916
    Пусть выставляет.
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    ologreds
    1694997521
    numo437119
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