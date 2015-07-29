Моуринью: «С нами Фалькао вновь начнет забивать»

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью поделился впечатлениями о физических кондициях Радамеля Фалькао. Напомним, пока колумбийский форвард остается главным приобретением «синих» в летнее трансферное окно.



«Перед приглашением Фалько мы провели скрупулезный анализ его текущей формы. Наш врач проделал серьезную работу. Физическое состояние у него нормальное. Поэтому с нами Радамель вновь сможет начать забивать», – рассказал Моуринью.



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