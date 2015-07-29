Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Моуринью: «С нами Фалькао вновь начнет забивать»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью поделился впечатлениями о физических кондициях Радамеля Фалькао. Напомним, пока колумбийский форвард остается главным приобретением «синих» в летнее трансферное окно.

    «Перед приглашением Фалько мы провели скрупулезный анализ его текущей формы. Наш врач проделал серьезную работу. Физическое состояние у него нормальное. Поэтому с нами Радамель вновь сможет начать забивать», – рассказал Моуринью.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.07.2015 13:27
    Рекомендуем
    Комментарии (16)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    nahan
    1438170927
    Фалькао заиграет у Маура.
    Ответить
    RUSTY8
    1438176100
    физручио мауринё опять куйню несет
    Ответить
    112910415
    1438180110
    блажен, кто верует
    Ответить
    qasi35
    1438181742
    Привет всем. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от "Globalkapper", буду благодарен. Сайт - Matchinside.com (Пробные матчи)
    Ответить
    DXTK
    1438182356
    Моуринью себе на уме. Думаю он и мертвого научил бы снова жить. а Фалькао он научит играть. Просто Ван Гаал физрук со стажем, умеет из любого напа сделать полузащитника или тряпку, а потом ее выкинуть на помойку, как в случаи и с Фалькао и в случаи с ван Персия.
    Ответить
    Hardskill
    1438187764
    ахах не начнет, Радамелю уже ничего не интересен футбол
    Ответить
    ROIS
    1438199166
    Ура. Вперёд Великий Челси и рвать всех.
    Ответить
    RamonCSKA
    1438202607
    хорошее приобретение ,отдайте рами в ЦСКА
    Ответить
    demir301
    1438342491
    Что-то подсказывает ,что начнёт!!!
    Ответить
    ologreds
    1694997521
    numo437112
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+