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    Румменигге: «Мюллер никуда не уйдет»

    Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге выразил уверенность в том, что полузащитник Томас Мюллер проведет в составе мюнхенцев всю свою карьеру и после ее завершения останется в структуре клуба.

    Ранее СМИ сообщали об интересе «Манчестер Юнайтед» к Мюллеру, который является воспитанником «Баварии» и выступает за основную команду с 2008 года.

    «У меня есть ощущение, что Томас проведет в «Баварии» всю жизнь и никогда не уйдет. Мы хотели бы, чтобы однажды, когда он завершит карьеру, он вошел в структуру клуба. Он чувствует себя абсолютно комфортно в Мюнхене, поэтому я не думаю, что нашим болельщикам стоит переживать о его уходе», – передает слова Румменигге источник.

    Румменигге также рассказал о возможности продления контракта с главным тренером «Баварии» Хосепом Гвардиолой:

    «Нет никаких признаков того, чтобы Хосеп не хотел продлить контракт», – отметил председатель.

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    Источник: Bild

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    29.07.2015 11:21
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    Комментарии (13)
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    InsaneClown
    1438158558
    Вот бы МЮ подписать его, но боюсь не реально
    Ответить
    112910415
    1438159261
    пока верим
    Ответить
    серИт
    1438159837
    а вас штирлиц я попрошу уйти
    Ответить
    qasi34
    1438161114
    Привет всем. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от "Globalkapper", буду благодарен. Сайт - Matchinside.com (Пробные матчи)
    Ответить
    YAMAYKA
    1438163565
    Про Швайни тоже говорили. Пепка явно хочет быть уволен.
    Ответить
    Кудайберген
    1438164379
    Слава богу что остается. Терь Гетце хоть бы не ушел.
    Ответить
    sir_Alex
    1438167301
    Да мы и не особо надеялись на это
    Ответить
    KARE
    1438186940
    Он будет рядом со Штирлицем!!!
    Ответить
    гошанн куценко
    1438198543
    начала новости отличное, конец - не очень)
    Ответить
    ologreds
    1694997521
    numo437103
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