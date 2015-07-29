Месси не примет участие в следующем матче сборной Аргентины

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не примет участия в следующем матче сборной Аргентины.



Национальная сборная встретится в товарищеской игре с командой Мексики. Игра намечена на 8 сентября и пройдет в Далласе. Как утверждает источник, ассоциация футбола Аргентины (AFA) освободила Месси от этого матча.



Ранее стало известно, что Месси может прервать свои выступления за сборную Аргентины. Футболист «Барселоны» тяжело перенес критику в свой адрес после финального матча Кубка Америки со сборной Чили. Основное и дополнительное время этой игры завершилось нулевой ничьей, а в серии послематчевых пенальти подопечные Херардо Мартино проиграли со счетом 1:4. В Аргентине многие считают, что Месси совсем не выкладывается в матчах за национальную команду.



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