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    • Месси не примет участие в следующем матче сборной Аргентины

    Месси не примет участие в следующем матче сборной Аргентины

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не примет участия в следующем матче сборной Аргентины.

    Национальная сборная встретится в товарищеской игре с командой Мексики. Игра намечена на 8 сентября и пройдет в Далласе. Как утверждает источник, ассоциация футбола Аргентины (AFA) освободила Месси от этого матча.

    Ранее стало известно, что Месси может прервать свои выступления за сборную Аргентины. Футболист «Барселоны» тяжело перенес критику в свой адрес после финального матча Кубка Америки со сборной Чили. Основное и дополнительное время этой игры завершилось нулевой ничьей, а в серии послематчевых пенальти подопечные Херардо Мартино проиграли со счетом 1:4. В Аргентине многие считают, что Месси совсем не выкладывается в матчах за национальную команду.

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    Источник: Marca

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    29.07.2015 07:04
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    Комментарии (6)
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    Forint
    1438145962
    Ну и ладно, товарняк в котором наверняка будут молодых игроков обкатывать.
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    Чемпик
    1438156130
    Все еще капризничает..?!))
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    qasi34
    1438161420
    я рассылаю спам, я дурачок
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    nahan
    1438169221
    То, что Месси не выкладывается за сборную абсурд, все видели матчи, Месси всегда старается, а вот мазилу Игуаина не стоит брать, сколько он напортачил...
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    sir_Alex
    1438178652
    Обиделся
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    ologreds
    1694997522
    numo437082
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