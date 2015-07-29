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    • Гаспар: «Перес – исключительная личность, но как президент «Реала» – ноль»

    Гаспар: «Перес – исключительная личность, но как президент «Реала» – ноль»

    Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар подверг критике президента «Реала» Флорентино Переса. Гаспар считает, что Перес на этом посту допускает серьезные ошибки:

    «У меня с Пересом корректные взаимоотношения. Испытываем друг к другу большое уважение в том, что касается вопросов, связанных с бизнесом. Я сам различаю три аспекта личности Переса: человеческий, предпринимательский и спортивный в качестве президента «Реала». В плане человеческом я его очень ценю, это исключительная личность. В бизнесе он образец для подражания. Но как президент «Реала» он является нулем. То есть он очень плохой президент. В свое время он нанес мне и моей команде большой вред, переманив Фигу из «Барселоны» в «Реал», – приводит слова Гаспара источник.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    29.07.2015 06:37
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    Комментарии (9)
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    GreatKing
    1438144034
    это надо быть гением чтобы переманить Фигу из самой Барсы в Реал
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    barcelonistas
    1438147115
    Гаспар то сам свою работу в качестве президента пробовал оценить?
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    Fair_Soccer
    1438148205
    Капитан очевидность. Все об этом догадались еще во время продажи Рауля.
    Ответить
    Raulya
    1438150590
    100 %
    Ответить
    112910415
    1438152644
    красиво сформулировал
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    qasi34
    1438161436
    я рассылаю спам, я дурачок
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    sir_Alex
    1438176581
    Исключительный ноль
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    ologreds
    1694997523
    numo437081
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