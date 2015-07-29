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    • «Локомотив» – «Динамо» рассудит Карасев и другие назначения на 3-й тур РФПЛ

    «Локомотив» – «Динамо» рассудит Карасев и другие назначения на 3-й тур РФПЛ

    Назначены арбитры и инспекторы на матчи 3-го тура РФПЛ, сообщает официальный сайт РФС.

    31 июля (пятница):
    «Кубань» – «Уфа»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Лунев (Новосибирск); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).
    1 августа (суббота):
    «Амкар» – «Крылья Советов»: судья – Сергей Костевич (Курск); ассистенты судьи – Владимир Миневич (Смоленск), Адлан Хатуев (Грозный); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).
    «Зенит» – «Терек»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); инспектор – Игорь Захаров (Москва).
    «ЦСКА» – «Анжи»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Дмитрий Колосков (Уфа); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).
    2 августа (воскресенье):
    «Локомотив» – «Динамо»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); инспектор – Алексей Спирин (Москва).
    «Мордовия» – «Урал»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Владислав Назаров (Невинномысск); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).
    «Ростов» – «Краснодар»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Николай Голубев (Санкт-Петербург), Максим Гаврилин (Владимир); инспектор – Сергей Анохин (Москва).
    3 августа (понедельник):
    «Спартак» – «Рубин»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

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    Источник: РФС

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    29.07.2015 01:33
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    Комментарии (11)
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    mihon_87
    1438146947
    ок
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    andr2112
    1438153183
    Иванов - это сила))))
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    sir_Alex
    1438160224
    Удачного им судейства
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    qasi34
    1438160998
    я рассылаю спам, я дурачок
    Ответить
    Павлюченко 13
    1438162837
    Кубань - Уфа и Амкар и КС матчи, которые не вызывают особенного желания их смотреть!
    Ответить
    112910415
    1438166187
    не съест же их судья Карасёв!
    Ответить
    Sevastopol-www
    1438169454
    Знакомые всё лица
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    Grelas
    1438246902
    Думаю Иванов начудачит, но Зенит это не остановит:-) P.s. Всем привет на новом-старом сайте:-)
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    mdu86
    1438272157
    Ну хорошо хоть не Окушков!
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    ologreds
    1694997523
    numo437074
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