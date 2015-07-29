«Локомотив» – «Динамо» рассудит Карасев и другие назначения на 3-й тур РФПЛ

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 3-го тура РФПЛ, сообщает официальный сайт РФС.
31 июля (пятница):
«Кубань» – «Уфа»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Лунев (Новосибирск); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).
1 августа (суббота):
«Амкар» – «Крылья Советов»: судья – Сергей Костевич (Курск); ассистенты судьи – Владимир Миневич (Смоленск), Адлан Хатуев (Грозный); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).
«Зенит» – «Терек»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); инспектор – Игорь Захаров (Москва).
«ЦСКА» – «Анжи»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Дмитрий Колосков (Уфа); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).
2 августа (воскресенье):
«Локомотив» – «Динамо»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); инспектор – Алексей Спирин (Москва).
«Мордовия» – «Урал»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Владислав Назаров (Невинномысск); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).
«Ростов» – «Краснодар»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Николай Голубев (Санкт-Петербург), Максим Гаврилин (Владимир); инспектор – Сергей Анохин (Москва).
3 августа (понедельник):
«Спартак» – «Рубин»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); инспектор – Сергей Зуев (Москва).
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