Дзюба — лучший игрок РФПЛ в июле

РФПЛ совместно с изданием «Чемпионат.ком» определила лучшего футболиста турнира в июле. Им стал нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Таковым его выбрали эксперты и журналисты. Также был выбран лучший игрок второго тура, это звание досталось полузащитнику ЦСКА Зорану Тошичу.





Дзюба в текущем месяце отметился только одним голом и одной результативной передачей, а серб в минувшую пятницу принес победу своему клубу в поединке против самарских «Крыльев Советов» (2:0). «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!