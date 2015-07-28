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    Дзюба — лучший игрок РФПЛ в июле

    РФПЛ совместно с изданием «Чемпионат.ком» определила лучшего футболиста турнира в июле. Им стал нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Таковым его выбрали эксперты и журналисты. Также был выбран лучший игрок второго тура, это звание досталось полузащитнику ЦСКА Зорану Тошичу.
    Дзюба в текущем месяце отметился только одним голом и одной результативной передачей, а серб в минувшую пятницу принес победу своему клубу в поединке против самарских «Крыльев Советов» (2:0).

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    Источник: Чемпионат.ком

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    28.07.2015 23:45
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    Комментарии (33)
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    Помпомпом
    1438195758
    Сомнительно.)
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    Карапузззик
    1438196490
    Бревно перекатилось в Питер... надо хвалить....
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    RMUKMU
    1438197041
    Основания были 1 гол и 2 голевые передачи (если считать заработанный пенальти).
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    Владимир13
    1438201577
    Хоть я и отдаю предпочтение Зениту, но Дзюбу бы не назвал лучшим игроком месяца!
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    пелеvin
    1438202681
    Тест для соратников... сообщите где искать, до встречи
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    пелеvin
    1438202783
    ... а лучший - Шатов, но никак ни Де Зюбо ...
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    Masimobelini
    1438210154
    Авансом дали,за то ,что быстро влился в иговую схему Зенита)
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    vladimirtsar
    1438250849
    Бред, Шатов лучше
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    Karabaz
    1438255538
    Шатов и правда принес больше пользы.
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    ologreds
    1694997524
    numo437064
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