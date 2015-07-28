«Палермо» хочет усилиться Хоэлем Кэмпбеллом

Итальянский «Палермо» намерен заполучить нападающего лондонского «Арсенала» Хоэля Кэмпбелла, передает «Спорт-Экспресс». Островитяне хотели бы взять форварда в аренду на сезон, предусмотрев возможность приоритетного выкупа. Представители итальянцев уже находятся на Туманном Альбионе и ведут переговоры с «канонирами».





Напомним, что вторую часть минувшей кампании костариканец провел в аренде в испанском «Вильярреале». «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!