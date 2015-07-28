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    • Ривалдо: «Если бы играл сейчас, получил бы «Золотой мяч» 2-3 раза»

    Ривалдо: «Если бы играл сейчас, получил бы «Золотой мяч» 2-3 раза»

    Бывший футболист сборной Бразилии Ривалдо представил себя играющим на высоком уровне в нынешнее время и сказал, что сейчас уровень футбола заметно ниже, чем раньше, информирует Goal.com.
    «Игра заметно изменилась. Если бы я выступал сейчас, то могу поспорить, что взял бы «Золотой мяч» два или три раза, а в Испании забивал бы по 50 мячей за сезон. Раньше уровень был выше везде. В наши дни ненормально, когда лучшие игроки мира — Криштиану Роналду и Лионель Месси — забивают по 50 голов в 38 матчах», – сказал Ривалдо.

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    Источник: Goal.com

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    28.07.2015 21:55
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    Комментарии (27)
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    Fc Bayern Munchen Fan
    1438120747
    Слишком высокомерно
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    Lucius Vorenus
    1438123187
    он не прав
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    рус фан
    1438124557
    Ривалдо был хороший игрок и заслуженно получил свой ЗМ. В его время уровень средних игроков в командах в чемпионатах Испании и Италии был выше чем сейчас, но глобализация считаю размыла весьма сильно то количество мастеровитых футболистов которое вообще может выдавать Мировой футбол.
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    112910415
    1438143571
    сейчас всё быстрее и рациональнее..
    Ответить
    nahan
    1438167914
    И сколько раз бы симулировал, а так, как он не может никто!..
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    Protosser
    1438180318
    Пфф.. раньше защита была не такая. Тебе давали играть, принимать мяч, разворачиваться.. А сейчас - ты бы частенько не успевал
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    Artuom
    1438189466
    Ривалдо не шутит. Взять хотя бы 10 лет назад туже Испанскую лигу. Валенсия, Севилья, Атлетико были только чуть слабее Барсы и Реала(да и другие клубы всегда боролись, а не проигрывали еще до начала матча). При этом не так уж и редко обыгрывали их или играли вничью. И это было вполне нормально. Теперь же для того чтобы сделать это нужно поймать момент когда эти 2 гранда не в оптимальной форме и выложиться на 100%. Вспомните хотя бы какие форварды были... Атлетико - Торрес,Севилья -Кануте,Фабиано,Валенсия - Вилья+ Клюверт, Ди Вайо,Вильяреал - Форлан. Да и в командах середняках были футболисты которые могли за сезон забить 15-20 голов. А сейчас??? Сейчас максимум человек 10 забивает 15+
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    Artuom
    1438189736
    У Марадоны и Роналдо(Феномен), Рональдинье скорость мышления и обращение с мячом были как минимум не хуже чем у Месси. Но они не забивали по 50.
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    DoGmA_TM
    1438200378
    Роналдо, Зидан, Роналдиньо, Рауль, Бэкхэм, Фигу, Кака и тд. и тд. и тд. кто знает какой был тогда футбол - не будет спорить с тем, что тогда футбол был интереснее чем сейчас. Было время настоящих звёзд и талантов.
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    ologreds
    1694997524
    numo437054
    Ответить
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