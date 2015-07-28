Ривалдо: «Если бы играл сейчас, получил бы «Золотой мяч» 2-3 раза»

Бывший футболист сборной Бразилии Ривалдо представил себя играющим на высоком уровне в нынешнее время и сказал, что сейчас уровень футбола заметно ниже, чем раньше, информирует Goal.com.

Криштиану Роналду и Лионель Месси — забивают по 50 голов в 38 матчах», – сказал Ривалдо.



«Игра заметно изменилась. Если бы я выступал сейчас, то могу поспорить, что взял бы «Золотой мяч» два или три раза, а в Испании забивал бы по 50 мячей за сезон. Раньше уровень был выше везде. В наши дни ненормально, когда лучшие игроки мира —— забивают по 50 голов в 38 матчах», – сказал Ривалдо. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!