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    Видаль готов сыграть за Суперкубок Германии

    Новоиспеченный полузащитник немецкой «Баварии» Артуро Видаль поделился комментариями сразу после своей презентации, сообщает «Футбол Италия».
    «Хочу выиграть Лигу чемпионов. Я стал более зрелым игроком. Надеюсь завоевать уважение со стороны местных фанатов. Готов сыграть уже в ближайшую субботу в матче за Суперкубок Германии против «Вольфсбурга». Добавлю, что «Бавария» является одним из трех мировых топ-клубов», – заявил чилиец.

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    Источник: Football Italia

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    28.07.2015 20:22
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    Комментарии (10)
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    kidd-75
    1438104666
    Да. собственно, я тоже готов....
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    No problem
    1438107548
    Дело твое Бавария это реально вызов....флаг тебе в руки Коллегам из Баварии. ..с отличным приобретением
    Ответить
    1897
    1438108022
    Из слов Видаля можно сделать вывод,что ПСЖ,Ювентус и английские клубы не топ.Хотя,кто знает,кого Артуро имеет в виду ,тех двух,кроме Баварии.
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    nahan
    1438167532
    Интересно будет на него посмотреть в футболке Баварии.
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    xslayer
    1438178730
    Во что лысый клуб превратил?!? где тот немецкий футбол с немецкими футболистами за который я когдато начинал болеть?
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    ologreds
    1694997524
    numo437044
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