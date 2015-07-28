Бубнов не ждет ничего хорошего для «Динамо» в этом сезоне

Эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов поделился комментариями по поводу матча второго тура РФПЛ «Динамо» – «Мордовия» (2:2).
«Динамо» в своем репертуаре — игра в обороне не выдерживает никакой критики. С «Зенитом» привезли себе пенальти и удаление, теперь же оба центральных защитника сообразили по голу в свои ворота! Сначала ошибся Виталий Дьяков, потом зачем-то сфолил в штрафной Егор Данилкин, хотя ситуация того не требовала. Если так продолжится и дальше, для «Динамо» будет нереально бороться не только за медали, но и за еврокубки. Предсезонку проводил один тренер, чемпионат начал другой — команде не позавидуешь. Невозможно резко переключиться с одних требований на другие, да и игровые концепции у Станислава Черчесова и Андрея Кобелева разные. Один строит игру через фланги, другой предпочитает более интеллектуальный футбол. В целом ничего хорошего от этого сезона для «Динамо» не жду. Если проиграют в следующем туре «Локомотиву», начнется мандраж и нервяк: три матча без побед, подвал турнирной таблицы, давление болельщиков и руководства», – заявил Бубнов.
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