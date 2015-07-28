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    Бубнов не ждет ничего хорошего для «Динамо» в этом сезоне

    Эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов поделился комментариями по поводу матча второго тура РФПЛ «Динамо» – «Мордовия» (2:2).
    «Динамо» в своем репертуаре — игра в обороне не выдерживает никакой критики. С «Зенитом» привезли себе пенальти и удаление, теперь же оба центральных защитника сообразили по голу в свои ворота! Сначала ошибся Виталий Дьяков, потом зачем-то сфолил в штрафной Егор Данилкин, хотя ситуация того не требовала. Если так продолжится и дальше, для «Динамо» будет нереально бороться не только за медали, но и за еврокубки. Предсезонку проводил один тренер, чемпионат начал другой — команде не позавидуешь. Невозможно резко переключиться с одних требований на другие, да и игровые концепции у Станислава Черчесова и Андрея Кобелева разные. Один строит игру через фланги, другой предпочитает более интеллектуальный футбол. В целом ничего хорошего от этого сезона для «Динамо» не жду. Если проиграют в следующем туре «Локомотиву», начнется мандраж и нервяк: три матча без побед, подвал турнирной таблицы, давление болельщиков и руководства», – заявил Бубнов.

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    Источник: Sportbox.ru

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    28.07.2015 19:33
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    Комментарии (22)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Сп62
    1438110056
    Помоему Бубнов спешит с выводами. Всего два тура, а такие дальние прогнозы. Я не болещик Динамо, но страшного пока ничего не вижу. Ещё два-три матча и тогда будет что-то проглядываться.
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    Krasnodar 123
    1438113151
    БУБНИТ БУБЕН!
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    sir_Alex
    1438114254
    Вечный пессимист
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    Adler angriff
    1438115434
    Для них уже пятый десяток лет ничего хорошего ждать не приходится.
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    suiw
    1438117569
    Бубнов обнадежил. Все его прогнозы всегда сбываются с точностью до наоборот(как Анжи с Локо)
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    nahan
    1438167424
    У Бубнова апокалипсис всегда...
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    Dinamikk
    1438182317
    основная пара защитников травмирована вот и косяки.. хотя по первым двум матчам фееричного сезона можно и правда не ждать)
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    Оззи
    1438182861
    А мне на все плевать!!!Вперед Динамо!!!Одна жизнь,Одна команда!!!
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    пенек_2
    1438189756
    Бубнов ты кто такой? давай до свиданья!!!!
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    ologreds
    1694997526
    numo437039
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