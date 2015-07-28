Качество поля на «Арене Химки» не вызывает опасений перед матчем между ЦСКА и «Спартой»

Состояние газона на стадионе «Арена Химки», где московский футбольный клуб ЦСКА примет пражскую «Спарту» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, не вызывает опасений, дренаж поля работает хорошо, заявила пресс-атташе подмосковного стадиона Жанна Купцова.



Встреча ЦСКА и «Спарты» состоится во вторник и начнется в 19:15 по московскому времени. В понедельник в Москве выпало большое количество осадков, во вторник на столицу за два часа до начала игры обрушился сильный ливень.



«По поводу поля у нас никаких опасений нет, несмотря на непогоду. В понедельник в таких же условиях проходила тренировка «Спарты», все прошло хорошо. В плане качества поля никаких претензий нет, дренаж работает, все хорошо, поле справится. Сейчас поле не накрыто», – передает слова Купцовой «Р-спорт».



«В любом случае решение за главным арбитром. С точки зрения безопасности жизни игроков может быть принято решение. Может быть, уведут игроков с поля на какое-то время, если будет молния. Ведь такие случая были», – заметила она.



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