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    CAS рассмотрит апелляцию «Локомотива» по «делу Кучука»

    Комитет РФС по статусу игроков отклонил апелляцию клуба на решение о выплате 1,8 миллиона евро за разрыв контракта с тренером Леонидом Кучуком.

    Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию «Локомотива» на решение комитета по статусу игроков РФС по делу тренера Кучука на заседании 7 октября, передает источник.

    16 октября 2014 года палата по разрешению споров РФС обязала железнодорожников выплатить белорусскому тренеру Кучуку компенсацию в размере 1,8 миллиона евро за досрочный разрыв контракта. Но «Локомотив» обжаловал решение. 5 декабря комитет РФС по статусу игроков отклонил апелляцию московского клуба.

    Кучук возглавил «Локомотив» в июне 2013 года. Под руководством белорусского тренера команда заняла третье место в чемпионате России сезона-2013/14. Начало сезона-2014/15 «Локомотив» провел неудачно, в результате чего 15 сентября 2014 года руководство клуба отстранило тренера от работы с командой.

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    Источник: ТАСС

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    28.07.2015 14:19
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    Комментарии (3)
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    qasi30
    1438083441
    я рассылаю спам, я дурачок
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    Valar Morghulis
    1438095320
    а столько понтов было у кучука этого. на журналистов гнал что то там, весь такой важный БЫЛ))))
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    ologreds
    1694997526
    numo437016
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