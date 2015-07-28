CAS рассмотрит апелляцию «Локомотива» по «делу Кучука»

Комитет РФС по статусу игроков отклонил апелляцию клуба на решение о выплате 1,8 миллиона евро за разрыв контракта с тренером Леонидом Кучуком.



Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию «Локомотива» на решение комитета по статусу игроков РФС по делу тренера Кучука на заседании 7 октября, передает источник.



16 октября 2014 года палата по разрешению споров РФС обязала железнодорожников выплатить белорусскому тренеру Кучуку компенсацию в размере 1,8 миллиона евро за досрочный разрыв контракта. Но «Локомотив» обжаловал решение. 5 декабря комитет РФС по статусу игроков отклонил апелляцию московского клуба.



Кучук возглавил «Локомотив» в июне 2013 года. Под руководством белорусского тренера команда заняла третье место в чемпионате России сезона-2013/14. Начало сезона-2014/15 «Локомотив» провел неудачно, в результате чего 15 сентября 2014 года руководство клуба отстранило тренера от работы с командой.



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