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    • РФС подпишет соглашение о сотрудничестве с немецким футбольным союзом

    РФС подпишет соглашение о сотрудничестве с немецким футбольным союзом

    РФС подпишет соглашение о сотрудничестве с Немецким футбольным союзом, информирует источник.

    Контракт будет четырехсторонним – также партнерами станут: Министерство спорта РФ и компания Adidas. Меморандум о сотрудничестве будет подписан 31 июля.

    В специальном мероприятии примут участие министр спорта России Виталий Мутко, генеральный директор Adidas Group Герберт Хайнер, первый вице-президент РФС Никита Симонян и генеральный секретарь Немецкого футбольного союза Гельмут Сандрок.

    Стороны объявят о запуске совместной программы по подготовке юных футболистов, на основании опыта и методик, применяемых Немецким футбольным союзом. Система, разработанная Adidas совместно с немецкими тренерами, состоит из комплекса мер, направленных на повышение уровня профессиональной подготовки детских тренеров.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.07.2015 13:34
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    Комментарии (5)
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    RUSTY8
    1438081784
    в первую очередь надо у них спросить что они сделали в 1999-2000, когда у них был кризис футбольного поколения
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    112910415
    1438082151
    нужное дело
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    qasi30
    1438083587
    я рассылаю спам, я дурачок
    Ответить
    nahan
    1438165812
    Идея хорошая, в Азербайджане такой проект стал успешным.
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    ologreds
    1694997526
    numo437013
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