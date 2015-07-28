Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    «Бавария» заплатит за Видаля 35 млн евро

    Бывший полузащитник туринского «Ювентуса» Артуро Видаль 28 июля может быть представлен в качестве нового игрока мюнхенской «Баварии», сообщает интернет-издание «Sport1.de».

    Как сообщает источник, чилийскому футболисту предстоит пройти медицинский осмотр, после чего он может быть представлен в качестве игрока «Баварии».

    Мюнхенцы заплатят за Видаля около 35 миллионов евро и подпишут с ним пятилетний контракт.

    Переход Видаля в стан мюнхенцев уже прокомментировали многие специалисты, большинство из которых считает, что он будет весьма полезен команде.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше.

    Источник: Sport1.de

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.07.2015 13:12
    Рекомендуем
    Комментарии (15)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Adler angriff
    1438084910
    Очередная перестройка.
    Ответить
    cannabisSs
    1438087701
    Мда... когда Реал хотел его купить они его меньше чем за 50 не отдавали)
    Ответить
    Repinded
    1438088056
    Нормальня цена, жаль Арсенал его не подписал...
    Ответить
    sir_Alex
    1438089254
    Хорошие деньги
    Ответить
    Die Roten
    1438090594
    видаль попросил ульрайха уступить ему 23 номер.ульрайх согласился.)
    Ответить
    Кудайберген
    1438091331
    А почему неберут напа? На полузащите людей хватает.
    Ответить
    Кудайберген
    1438091369
    Пицца ушел, а вместо него никого так и не взяли
    Ответить
    АРГЫН
    1438095706
    На фоне других трансферов, что-то маловато. 50 вот норма.
    Ответить
    nahan
    1438165739
    Игрок классный, стоит этих денег, несмотря на некудышный характер.
    Ответить
    ologreds
    1694997526
    numo437012
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+