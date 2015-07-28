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    • Чемпионат Крыма и КФС будут обеспечены средствами из бюджета РФ минимум на пять месяцев

    Чемпионат Крыма и КФС будут обеспечены средствами из бюджета РФ минимум на пять месяцев

    Проведение чемпионата Крыма по футболу под эгидой УЕФА и функционирование Крымского футбольного союза будет как минимум минимум на пять месяцев обеспечено средствами из федерального бюджета, сообщил президент КФС Юрий Ветоха.

    С начала сезона-2014/15 в зоне «Юг» второго российского дивизиона выступали три крымских клуба: СКЧФ, ТСК и «Жемчужина». УЕФА в декабре запретил им участвовать в чемпионате России с 1 января 2015 года, подчеркнув, что футбол в регионе надо сохранить, и предложил создать под своей эгидой отдельный чемпионат, заявки на участие в котором подали восемь клубов.

    В июле был создан Крымский футбольный союз (КФС) со специальным статусом. Его учредителями стали Республиканская Федерация футбола Крыма и Федерация футбола Севастополя. Ветоха ранее заявил, что первый матч чемпионата Крыма по футболу пройдет в период с 16 по 23 августа. Ожидается, что первый транш средств поступит на счета КФС в сентябре.

    «Есть поручение правительства, подписанное (вице-премьером РФ Дмитрием) Козаком, где выделены определенные средства, не буду сейчас их озвучивать. Это две статьи финансирования, которые федеральный центр нам обещал: на проведение и участие в соревнованиях команд и на сам КФС, то есть на содержание комитетных и внекомитетных сотрудников. На сегодня однозначно будет финансирование на пять месяцев», – сказал Ветоха в эфире крымского радио «Россия сегодня».

    В свою очередь президент севастопольского футбольного клуба СКЧФ Александр Красильников подчеркнул, что проблемным остается вопрос финансирования самих клубов, в том числе выплат зарплат игрокам, тренерскому штабу, персоналу.

    «Многие ведущие футболисты, которые по уровню подходят Премьер-лиге, вынуждены даже пиццу по вечерам развозить. Не будет высокого уровня чемпионата, когда такая ситуация. Ни одна из команд без помощи не вытянет сама», – сказал Красильников.

    При этом он подчеркнул, что клубу обещал оказать поддержку губернатор Севастополя Сергей Меняйло.

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    Источник: Р-Спорт

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    28.07.2015 12:38
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    Комментарии (27)
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    Genario
    1438081455
    Побыстрее бы разрешилась проблема с крымским футболом. Жалко что время идет, а вопросы еще не решаются.
    Ответить
    112910415
    1438081874
    бюджета РФ хватит на всех!
    Ответить
    qasi30
    1438083225
    я рассылаю спам, я дурачок
    Ответить
    20gelding14
    1438084272
    А где же УЕФА???
    Ответить
    spartach091
    1438085661
    мда,бюджет резиновый шоли??
    Ответить
    Павлюченко 13
    1438086602
    Пусть бы во втором дивизионе играли, какой еще отдельный чемпионат?
    Ответить
    серИт
    1438090036
    хватит бюджета и на зенит
    Ответить
    qasi32
    1438100118
    я рассылаю спам, я дурачок
    Ответить
    nahan
    1438165596
    Конечно, нужно поддержать развитие футбола.
    Ответить
    ologreds
    1694997528
    numo437010
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