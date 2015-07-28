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    • Миланов: «Хочется третий год подряд попасть в групповой этап Лиги чемпионов»

    Миланов: «Хочется третий год подряд попасть в групповой этап Лиги чемпионов»

    Полузащитник ЦСКА Георги Миланов признался, что когда переходил в «армейский» клуб, мечтал постоянно выступать в самом престижном евротурнире, передает официальный сайт ЦСКА в преддверии домашнего матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов с чешской «Спартой»:

    «Какой отпечаток накладывает то, что первый матч у нас домашний, а второй гостевой? Лично мне без разницы, но в плане желаемого результата это означает, что надо забивать, желательно не один, и не пропускать. Сценарий матчей непредсказуем, желаемое не всегда становится действительным, но думаю, тренеры обратят наше внимание именно на это. Нужно будет действовать построже у своих ворот и поактивнее у чужих.

    Очень хочется третий год подряд попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Для этого нужно много работать и, конечно, побеждать. Так получилось, что в этом сезоне нам предстоят квалификационные игры. Ничего страшного, мы уважаем соперника, но верим в успех.

    Когда переходил в ЦСКА, мечтал постоянно играть в самом престижном клубном турнире Европы. Мне 23 года, самое время, чтобы проявлять себя. И, конечно, я рад выступать в таком клубе вместе со столь квалифицированными футболистами. Надеюсь, статистика матчей и побед в этом году ещe вырастет (улыбается).

    Когда мы играли с «Баварией» и «Манчестер Сити», я всe равно не мог отделаться от ощущения, что это товарищеские матчи. Ответственнейшие, важные, решающие игры, но по эмоциям — как будто товарняки. Футболисты очень плохо реагируют на такие вещи. Мы играем для болельщиков — пускай в гостях они болеют против тебя, но и это подстeгивает. Поэтому я очень рад, что 12-й игрок будет с нами. И думаю, «армейские» фаны тоже сделали выводы из всей этой истории. Как ни крути, они подвели клуб, и лучше в этой ситуации не стало никому — ни нам, ни им самим. Надеюсь на мощную и корректную поддержку в предстоящих матчах!», – цитирует игрока официальный сайт клуба.

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    Источник: ПФК ЦСКА

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    28.07.2015 12:33
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    Комментарии (12)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    dolf666
    1438079842
    им походу для формальности охота попасть в группу лч, мол мы такие классные в лч попадаем уже третий год подряд, с такой игрой лучше сразу на квалификации сливаться, и предыдущие позорищные 2 года присутствия в лч вообще стереть из памяти на всю жизнь
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    antoha spartak
    1438080877
    В Лиге Европы мне кажется были бы шансы
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    plusnindimon
    1438081087
    Миланов: «Хочется третий год подряд опозориться в групповом этапе Лиги чемпионов»
    Ответить
    112910415
    1438081586
    ура!
    Ответить
    Genario
    1438081675
    Удачи и успехов ЦСКА в матче с чехами! Ждём только победу!
    Ответить
    Матиур
    1438081779
    ввв
    Ответить
    RIR68
    1438082940
    ты не прогадал. ты попал в лучший клуб России.
    Ответить
    qasi30
    1438083687
    я рассылаю спам, я дурачок
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    Alexaos
    1438088381
    ты попал в недоклуп - где играет главная а...я дырка России, что забивает самому себе мячи
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    ologreds
    1694997528
    numo437009
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