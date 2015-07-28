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    • Ветоха: «Футбольная академия под эгидой Минспорта РФ появится в Крыму»

    Ветоха: «Футбольная академия под эгидой Минспорта РФ появится в Крыму»

    Футбольную академию под эгидой Министерства спорта РФ создадут в Евпатории, заявил президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха.

    Новая академия будет создана по инициативе министра спорта РФ Виталия Мутко.

    «Виталий Леонтьевич принял решение, и с нового года в Евпатории будет футбольная академия под эгидой министерства спорта. Вопрос решен, только юридически это надо оформить», – сказал Ветоха в эфире крымского радио «Россия сегодня».

    Сам Ветоха, бывший футболист симферопольской «Таврии», руководя российской инвестиционной компанией, принимал участие в строительстве учебно-тренировочной футбольной базы под Евпаторией «Арена-Крым». Проект, помимо инфраструктуры, включает в себя несколько футбольных полей, причем как стандартных, так и для тренировок детских команд.

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    Источник: Р-Спорт

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    28.07.2015 12:08
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    Комментарии (3)
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    sir_Alex
    1438075691
    И туда дотянул свои жадные ручонки будущий глава РФС
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    qasi30
    1438083775
    я рассылаю спам, я дурачок
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    ologreds
    1694997528
    numo437007
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