РПФЛ не будет вмешивается в конфликт в «Динамо»

В московском «Динамо» разгорается скандал в связи с конфликтом между начальником службы безопасности клуба Павлом Коноваловым и переводчиком с французского языка Игорем Царушем. Инцидент произошел в минувшую среду, но подробности стали известны только вчера.



Директор РФПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин заявил, что инцидент Царуша с Коноваловым является внутренним делом «Динамо» и лига к нему отношения не имеет.

«Коновалов — сотрудник клуба, а не лиги. И это произошло не на футбольном матче, не на арене. Сейчас не могу никаких комментариев давать, но это вопрос не РФПЛ, даже если это и было. Это сотрудники клуба — значит, клуб должен разбираться. Это их вопрос, который им решать. Если бы это был вопрос РФПЛ, его бы решал президент РФПЛ. Про Коновалова ничего плохого сказать не могу. Ответственный работник. Болеет за дело. В любом случае это не футбольный вопрос. Его не мне надо адресовать», – сказал Мейтин «Известиям».