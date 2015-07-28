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    РПФЛ не будет вмешивается в конфликт в «Динамо»

    В московском «Динамо» разгорается скандал в связи с конфликтом между начальником службы безопасности клуба Павлом Коноваловым и переводчиком с французского языка Игорем Царушем. Инцидент произошел в минувшую среду, но подробности стали известны только вчера.


    Директор РФПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин заявил, что инцидент Царуша с Коноваловым является внутренним делом «Динамо» и лига к нему отношения не имеет.
    «Коновалов — сотрудник клуба, а не лиги. И это произошло не на футбольном матче, не на арене. Сейчас не могу никаких комментариев давать, но это вопрос не РФПЛ, даже если это и было. Это сотрудники клуба — значит, клуб должен разбираться. Это их вопрос, который им решать. Если бы это был вопрос РФПЛ, его бы решал президент РФПЛ. Про Коновалова ничего плохого сказать не могу. Ответственный работник. Болеет за дело. В любом случае это не футбольный вопрос. Его не мне надо адресовать», – сказал Мейтин «Известиям».
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    Источник: Известия

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    28.07.2015 09:54
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    Комментарии (10)
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    Самовлюблённый Конь
    1438068175
    там уже давно прокуратуре надо вмешиваться...
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    SHMEL
    1438069919
    В Динамо по прежнему суровые 90-е...
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    Старый Пью
    1438070221
    А что такое Р П Ф Л ?
    Ответить
    sir_Alex
    1438072008
    Ментовские войны
    Ответить
    Valar Morghulis
    1438073717
    динамо посмешище какое-то
    Ответить
    112910415
    1438078530
    как бы в бетон не закатали переводчика...
    Ответить
    qasi30
    1438084095
    я рассылаю спам, я дурачок
    Ответить
    nahan
    1438165079
    Шкаф с интеллектуалом поспорил...
    Ответить
    eugen-han
    1438182063
    переводчик видимо получил по сусалам за неправильный или неверный перевод,а теперь иностранный игрок бросает обвинение,не зная языка,но полностью полагаясь на "литературный"перревод всё того же пресловутого царуша.
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    ologreds
    1694997528
    numo436995
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