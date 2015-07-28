Иньеста: «Воспитание превыше всего»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста сказал, что поздоровается с бывшим главным тренером мадридского «Реала» Жозе Моуринью, если встретится с ним. Напомним, матчи «Реала» и «Барселоны» во времена, когда «сливочных» возглавлял Моуриньо часто отличались грубостью с обеих сторон и нелицеприятными высказываниями соперников.





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«Полагаю, что воспитание превыше всего, хотя в некоторых моментах оно не проявлялось», – сказал Иньеста.