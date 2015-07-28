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    Иньеста: «Воспитание превыше всего»

    Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста сказал, что поздоровается с бывшим главным тренером мадридского «Реала» Жозе Моуринью, если встретится с ним. Напомним, матчи «Реала» и «Барселоны» во времена, когда «сливочных» возглавлял Моуриньо часто отличались грубостью с обеих сторон и нелицеприятными высказываниями соперников.

    «Полагаю, что воспитание превыше всего, хотя в некоторых моментах оно не проявлялось», – сказал Иньеста.

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    Источник: Mundodeportivo

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    28.07.2015 09:21
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    Комментарии (11)
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    sir_Alex
    1438065007
    С этим не поспоришь
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    Forint
    1438065491
    Иньеста пример для подражания!
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    goalaktika
    1438069484
    Мессинеймарсуарес глоры конечно будут не довольны, для меня лучший игрок барсы последних лет, это Иньеста. Можно еще Хави и Пуйоля назвать, но Андрес лучше всех и на поле и за его пределами
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    Serjinho
    1438070825
    это стиль игры моуриньо. а, с недавних пор, и реала
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    Raulya
    1438071310
    Иньеста очень порядочный человек...
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    RUSTY8
    1438079907
    иньеста конечно прав но у большинства почему-то хорошее воспитание воспринимается совковостью
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    qasi30
    1438084195
    я рассылаю спам, я дурачок
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    nahan
    1438164908
    Иньеста скромен к тому же...
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    ologreds
    1694997528
    numo436992
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