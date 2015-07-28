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    Ван Перси может не сыграть с «Шахтером»

    Нападающий «Фенербахче» Робин ван Перси вероятно начнет матч квалификации Лиги чемпионов с «Шахтером» на скамейке запасных. Тренер стамбульцев Витор Перейра считает, что голландец пока не набрал оптимальную форму для полноценного матча.
    Ван Перси скорее всего попадет в заявку на завтрашний матч с «Шахтером», но на поле появится только в крайнем случаем, утверждает издание Fanatic.

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    Источник: fanatik.com.tr

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    28.07.2015 08:39
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    Комментарии (5)
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    sir_Alex
    1438066745
    Попали турки с его покупкой. Форму будет набирать полгода
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    серИт
    1438067646
    и так вы е б ут
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    nahan
    1438095623
    Ван Перси удачи.
    Ответить
    НорГ
    1438107619
    тяжело львовянам будет
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    ologreds
    1694997528
    numo436989
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