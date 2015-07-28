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    • Бартомеу: «Педро принес нам много пользы, не хочу, чтобы он уходил»

    Бартомеу: «Педро принес нам много пользы, не хочу, чтобы он уходил»

    Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу заявил, что не хочет, чтобы форвард Педро Родригес и защитник Адриано покидали клуб. Также он отметил, что в новом сезоне каталонцы вновь попытаются выиграть Лиги чемпионов.

    «Педро совсем недавно продлил контракт. Он не так часто выходит на поле, это правда, но он является частью истории клуба. Педро принял участие в первом требле и теперь — во втором. Равно как и Адриано принeс нам много пользы.
    Мы знаем, что это непросто, но в новом сезоне попытаемся выиграть всe. У нас есть команда, которой по силам завоевать шесть титулов. Надеюсь, мы повторим успех в Лиге чемпионов, чего не удавалось ещe никому. С таким составом нам это по силам», — сказал Бартомеу.
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    Источник: Чемпионат.ком

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    28.07.2015 08:14
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    Комментарии (9)
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    Z O D I A C
    1438060872
    Вы бы у Педро спросили, чего хочет он. Парню сегодня исполняется 28 лет, есть ещё время поиграть на высшем уровне.
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    cska-62
    1438064325
    Теоретически Педро может играть слева и выше, и ниже Неймара. И даже когда без травм и "горчичников" трио (Месси, Суарес, Неймар), Педро может быть и в основе. Особенно в матчах с не самыми сильными командами испанского высшего дивизиона. Да и от травм и "горчичников" никто не застрахован. Иметь такого классного четвёртого нападающего - мечта любого клуба! Продадут Педро - совершат ошибку. Это - медицинский факт!
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    sir_Alex
    1438067638
    Так не продавай его, в чём проблема?
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    AlexanderP622
    1438075821
    Не думаю , что это получится с таким тренером.
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    nahan
    1438095399
    Каждый игрок хочет играть и это нормально.
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    ologreds
    1694997528
    numo436987
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