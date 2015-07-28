Бартомеу: «Педро принес нам много пользы, не хочу, чтобы он уходил»

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу заявил, что не хочет, чтобы форвард Педро Родригес и защитник Адриано покидали клуб. Также он отметил, что в новом сезоне каталонцы вновь попытаются выиграть Лиги чемпионов.

«Педро совсем недавно продлил контракт. Он не так часто выходит на поле, это правда, но он является частью истории клуба. Педро принял участие в первом требле и теперь — во втором. Равно как и Адриано принeс нам много пользы.

Мы знаем, что это непросто, но в новом сезоне попытаемся выиграть всe. У нас есть команда, которой по силам завоевать шесть титулов. Надеюсь, мы повторим успех в Лиге чемпионов, чего не удавалось ещe никому. С таким составом нам это по силам», — сказал Бартомеу.