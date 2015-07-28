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    • «Манчестер Юнайтед» не намерен платить за Педро более 32 млн евро

    «Манчестер Юнайтед» не намерен платить за Педро более 32 млн евро

    «Манчестер Юнайтед» продолжает вести переговоры с «Барселоной» относительно приобретения нападающего Педро Родригеса. Английский клуб не собирается платить за испанца более 32 млн евро. В эту сумму входит трансферная цена Педро, составляющая 30 млн и ещe 2 млн в зависимости от выступлений и успехов игрока.
    Ранее сообщалось, что главный тренер команды Луис Энрике не хочет расставаться с Педро из-за запрета регистрировать новых игроков до 1 января 2016 года. Сам Педро хочет иметь больше игровой практики, которую Луис Энрике ему в «Барселоне» обещать не может.

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    Источник: Marca

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    28.07.2015 07:37
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    Комментарии (15)
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    Z O D I A C
    1438060992
    Мда, вот уж поистине жертва обстоятельств
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    forward163
    1438067665
    игрок то хорош, да ценник высоковат..
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    DaleDK
    1438071951
    Фиг знает, чего Педро выкабенивается. Играет в одном из самых лучших клубов мира. Пусть на замене, но тем менее... Регулярно выигрывает трофеи, вызывается в сборную, контракт весьма неплохой. На кой ему сдался МЮ или любой другой клую?
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    rbast
    1438074245
    На самом деле он Ван Гаалу не нужен. Там в полузащите уже и так перебор... Ставлю ящик коньяку, что в МЮ он точно не будет.
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    AlexanderP622
    1438075176
    Педро уйдёт потому что хочет играть ,а не сидеть на лавке.И ему наплевать , что там Луис Энрике хочет. Иначе в Барсе будет конфликт как в Реале в прошлом году или сейчас. Бартомеу продай Педро в МЮ не слушай этого физрука.Ты же президент ,а не Энрике.
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    Die Roten
    1438077186
    ну правильно.
    Ответить
    112910415
    1438078725
    не надо жадничать
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    nahan
    1438094932
    Осталось небольшая разница, должны договориться.
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    Wayne Rooney 10
    1438110105
    Да не нужен, щуплый слишком, большой шанс, что не заиграет по просту.
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    ologreds
    1694997528
    numo436984
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