«Манчестер Юнайтед» не намерен платить за Педро более 32 млн евро

«Манчестер Юнайтед» продолжает вести переговоры с «Барселоной» относительно приобретения нападающего Педро Родригеса. Английский клуб не собирается платить за испанца более 32 млн евро. В эту сумму входит трансферная цена Педро, составляющая 30 млн и ещe 2 млн в зависимости от выступлений и успехов игрока.





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Ранее сообщалось, что главный тренер команды Луис Энрике не хочет расставаться с Педро из-за запрета регистрировать новых игроков до 1 января 2016 года. Сам Педро хочет иметь больше игровой практики, которую Луис Энрике ему в «Барселоне» обещать не может.