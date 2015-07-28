Луи ван Гаал: « Ромеро способен стать основным вратарем»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал заявил, что новый голкипер команды Серхио Ромеро может стать заменой Давиду Де Хеа, которого хочет приобрести «Реал».



«Де Хеа по-прежнему может перейти в «Реал», а нам нужно готовиться к сезону и быстро реагировать на ситуацию. Думаю, Ромеро способен стать основным вратарем команды. Думаю, это очень хороший выбор. Я знаком с Ромеро по АЗ, это парень с характером. Уверен, мы взяли его не зря», – сказал ван Гаал.