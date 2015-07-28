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    Луи ван Гаал: « Ромеро способен стать основным вратарем»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал заявил, что новый голкипер команды Серхио Ромеро может стать заменой Давиду Де Хеа, которого хочет приобрести «Реал».


    «Де Хеа по-прежнему может перейти в «Реал», а нам нужно готовиться к сезону и быстро реагировать на ситуацию. Думаю, Ромеро способен стать основным вратарем команды. Думаю, это очень хороший выбор. Я знаком с Ромеро по АЗ, это парень с характером. Уверен, мы взяли его не зря», – сказал ван Гаал.
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    Источник: Skysports

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    28.07.2015 07:20
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    Комментарии (10)
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    sir_Alex
    1438058851
    Да ладно!
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    Z O D I A C
    1438061262
    Всё может быть. До этого Ромеро негде было себя показать: Расинг (Аргентина), АЗ, Сампдория, Монако. Шикарный шанс для ещё нестарого кипера.
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    kidd-75
    1438063411
    Всегда считал, что поговорка вратарь - пол-команды ерунда полная. В хоккее - да! В футболе? Должен тащить, что можно, а не чудеса эквилибристики показывать, остальное дело защиты, не дать пробить. А посему, до лампочки, кто в раме лишь бы работал. З.Ы. Кто хочет возразить, заранее отпишусь. Взять Бартеза, к примеру. Чертовские сейвы вытворял, а пенки пускал немеренно. Смысл? Игорек вон такой же. Словами классика: \"Штанга лучший друг вратаря\"))))))
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    DaleDK
    1438072292
    Ромеро - не уровень МЮ, если манкунианцы хотят бороться за титулы.
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    FootballFun1985
    1438072880
    Честно говоря, сомневаюсь
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    Die Roten
    1438075941
    хороший вратарь.но не такой хороший как де хеа.
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    nahan
    1438094277
    Теперь ход Реала...
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    ologreds
    1694997528
    numo436983
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