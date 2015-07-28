«Милан» сыграет с «Фиорентиной» в первом туре чемпионата Италии

В «Милане» состоялась жеребьевка календаря чемпионата Италии на сезон-2015/16. Старт сезона запланирован на 22 августа, а закрытие – на 15 мая 2016 года. Расписание первого тура выглядит следующим образом:



«Фиорентина» – «Милан»

«Эмполи» – «Кьево»

«Фрозиноне» – «Торино»

«Верона» – «Рома»

«Интер» – «Аталанта»

«Ювентус» – «Удинезе»

«Лацио» – «Болонья»

«Палермо» – «Дженоа»

«Сампдория» – «Карпи»

«Сассуоло» – «Наполи»



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