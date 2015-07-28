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    • «Милан» сыграет с «Фиорентиной» в первом туре чемпионата Италии

    «Милан» сыграет с «Фиорентиной» в первом туре чемпионата Италии

    В «Милане» состоялась жеребьевка календаря чемпионата Италии на сезон-2015/16. Старт сезона запланирован на 22 августа, а закрытие – на 15 мая 2016 года. Расписание первого тура выглядит следующим образом:

    «Фиорентина» – «Милан»
    «Эмполи» – «Кьево»
    «Фрозиноне» – «Торино»
    «Верона» – «Рома»
    «Интер» – «Аталанта»
    «Ювентус» – «Удинезе»
    «Лацио» – «Болонья»
    «Палермо» – «Дженоа»
    «Сампдория» – «Карпи»
    «Сассуоло» – «Наполи»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.07.2015 01:06
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    Комментарии (4)
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    commando
    1438037572
    На выезде,тяжело будет.
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    nahan
    1438057063
    Удачи Михайловичу с Ко!
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    Viola
    1438114720
    Ещё месяц ждать :((((((((((((((((((((((
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    ologreds
    1694997530
    numo436973
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