«Милан» сыграет с «Фиорентиной» в первом туре чемпионата Италии

В «Милане» состоялась жеребьевка календаря чемпионата Италии на сезон-2015/16. Старт сезона запланирован на 22 августа, а закрытие – на 15 мая 2016 года. Расписание первого тура выглядит следующим образом:
«Фиорентина» – «Милан»
«Эмполи» – «Кьево»
«Фрозиноне» – «Торино»
«Верона» – «Рома»
«Интер» – «Аталанта»
«Ювентус» – «Удинезе»
«Лацио» – «Болонья»
«Палермо» – «Дженоа»
«Сампдория» – «Карпи»
«Сассуоло» – «Наполи»
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