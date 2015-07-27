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    • Путин считает, что борьбой против ФИФА США прикрывают попытку заполучить чемпионат мира

    Путин считает, что борьбой против ФИФА США прикрывают попытку заполучить чемпионат мира

    Президент России Владимир Путин выразил возмущение кампанией, которую США развернули против ФИФА. Напомним, что ФБР проводит расследование по делу о коррупции в федерации и уже арестовало группу чиновников. По мнению Путина, американская сторона хочет заполучить право проведения ЧМ-2022, а их союзники – Великобритания – право проведения ЧМ-2018. Обе страны хотели принять у себя мировые первенства, однако в 2018 году турнир пройдет в России, а четыре года спустя – в Катаре.

    «Способ, которым сейчас осуществляется борьба с коррупцией, заставляет меня поинтересоваться, не является ли это продолжением борьбы за ЧМ-2018 и 2022, – цитирует RTS Путина. – Если кто-то находится под подозрением, необходимо собрать информацию о нем и передать прокуратуре его страны. Нельзя, чтобы какая-то страна рыскала по миру, чтобы отправить в свою тюрьму того, кого заблагорассудится».

    Добавим, что швейцарская прокуратура ведет собственное расследование по нарушениям при выборе хозяев ЧМ-2018 и 2022.

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    27.07.2015 22:42
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    Комментарии (22)
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    gооdbуegооdbоу
    1438031740
    Ботокс ударил в голову
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    рус фан
    1438040079
    То что Америкосовксие ФБР засуетились именно в период Крымского кризиса и хотели провести своебразные спортивные санкции против России и ее имиджа в Мире, было понятно и раньше и Путин \"америки\" не открыл здесь. России то же считаю надо провести несколько показательных арестов \"америкосов\" в других странах и обьяснить нашим америкосовым партнерам что за каждого арестованного Россиянина в зону к нашим зекам пойдут сразу два представителя звездно полосатых таких далеких от нас заокеанских \"друзей\".
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    ABir
    1438054128
    Пусть по бейсболу и амер футболу у себя в Голливуде чемпионаты проводят
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    neomessi
    1438055547
    ну 2018 году одну b($)омбу в Англию и потом 2022 году еще одну в США.
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    nahan
    1438057812
    Так оно и есть, но ничего у них не выйдет.
    Ответить
    112910415
    1438058496
    одно другому не мешает
    Ответить
    Летчик66
    1438060424
    Владимир Владимирович, давайте продадим ЧМ нам он не сильно нужен.
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    Igreks
    1438064764
    Да всем как то поx что этот ..... там себе считает. Считальщик XPENOV))
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    Adler angriff
    1438068711
    А азиаты ненормальные что ли?
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    ologreds
    1694997530
    numo436963
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