ФНЛ. «Арсенал» победил «Тосно»; «Балтика» и «Тюмень» сыграли вничью

Тульский «Арсенал» обыграл «Тосно», а калининградская «Балтика» разошлась миром с «Тюменью» в четвертом туре первенства ФНЛ.



«Арсенал» переиграл «Тосно» на своем поле со счетом 3:1. В составе победителей дублем отметился Кантемир Берхамов (21-я, 48-я минуты), еще один мяч забил Виталий Федотов (36-я). У «Тосно» гол на счету Рустема Мухаметшина (3-я).



«Балтика» в Калининграде сыграла с «Тюменью» вничью со счетом 1:1. На гол Артема Сердюка (31-я) гости ответили точным ударом Андрея Павленко (88-я).



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