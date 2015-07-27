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    • Группу по реформам ФИФА возглавит человек, не связанный с футболом

    Группу по реформам ФИФА возглавит человек, не связанный с футболом

    Группу по реформам в Международной федерации футбола (ФИФА) возглавит человек не из мира футбола, говорится на официальном сайте организации.

    Ранее сообщалось, что группу может возглавить председатель комиссии по аудиту и соблюдению правил ФИФА Доменико Скала. Однако в итоге, вероятнее всего, это будет человек, никак не связанный с футболом ранее.

    20 июля ФИФА в своем пресс-релизе сообщила, что для проведения дальнейшего процесса реформ в организации будет создана специальная оперативная группа с названием «Реформы» с нейтральным председателем. В эту группу войдут по два представителя от Азиатской конфедерации футбола, Африканской конфедерации футбола, Конфедерации футбола Северной, Центральной Америки и стран Карибского бассейна и Союза европейских футбольных ассоциаций, а также по одному от Южноамериканской футбольной конфедерации и Конфедерации футбола Океании.

    Сообщается, что представители конфедераций также необязательно должны быть членами футбольного сообщества, а их выбор полностью лежит в компетенции самих федераций.

    В конце мая в Цюрихе по подозрению в коррупции были арестованы несколько высокопоставленных чиновников ФИФА. Йозеф Блаттер, возглавляющий ФИФА с 1998 года, 29 мая был переизбран на пятый срок, победив единственного оппонента в лице принца Иордании Али бин Аль-Хусейна, а уже 2 июня объявил об уходе со своего поста. Исполком ФИФА на внеочередном заседании, прошедшем 20 июля в Цюрихе, определил, что конгресс, на котором состоятся выборы нового главы организации, пройдет 26 февраля 2016 года в Цюрихе.

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    Источник: Р-Спорт

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    27.07.2015 21:30
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    Комментарии (4)
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    aurora5858
    1438023742
    Чудеса неизбежны если серьезными процессами управляют не профессионалы Не понятны квоты участников.
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    sir_Alex
    1438024819
    Фамилия зато футбольная
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    ologreds
    1694997530
    numo436958
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