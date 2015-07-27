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    • Мутко: «Возвращение ЧР к системе «весна-осень» будет обсуждаться после ЧМ-2018»

    Мутко: «Возвращение ЧР к системе «весна-осень» будет обсуждаться после ЧМ-2018»

    Вопрос возможного возвращения чемпионата России к системе «весна-осень» станет предметом обсуждения после чемпионата мира по футболу 2018 года, заявил министр спорта РФ Виталий Мутко.

    Чемпионат России проводился по системе «весна-осень» до 2010 года включительно, после чего начался переход на схему «осень-весна», которая действует в настоящее время.

    «Обсуждается возвращение чемпионата России на систему «весна-осень»? Да нет, этот вопрос будем обсуждать после чемпионата мира», – заявил Мутко журналистам.

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    Источник: Р-Спорт

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    27.07.2015 20:31
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    Комментарии (10)
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    порт
    1438018734
    Что то всё время выдумывают, мутят, крутят. Не живётся им спокойно.
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    magnum3000
    1438018846
    Надо возвращаться. Хоть на пару тройку недель потеплее будет играть!
    Ответить
    ultimate
    1438020241
    Сидят на тёмных местах.и придумывают себе работу
    Ответить
    Eleron
    1438023131
    Что Гинеру, Газзаеву, Миллеру не удалось победить природу? Трансферные окна совместили, а еврокубков не взяли! Как так-то? ))
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    Dinamikk
    1438024221
    пока мудко у власти нашему футболу ничего не светит
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    САДЫЧОК
    1438024852
    мутко ты реально вредитель!
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    EVM
    1438031434
    А что, принятие решения по этому вопросу, до ЧМ2018, может как-то отрицательно на него повлиять???
    Ответить
    112910415
    1438057903
    надо бы менять ежегодно!
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    ologreds
    1694997530
    numo436953
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