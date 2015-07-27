Мутко: «Возвращение ЧР к системе «весна-осень» будет обсуждаться после ЧМ-2018»

Вопрос возможного возвращения чемпионата России к системе «весна-осень» станет предметом обсуждения после чемпионата мира по футболу 2018 года, заявил министр спорта РФ Виталий Мутко.



Чемпионат России проводился по системе «весна-осень» до 2010 года включительно, после чего начался переход на схему «осень-весна», которая действует в настоящее время.



«Обсуждается возвращение чемпионата России на систему «весна-осень»? Да нет, этот вопрос будем обсуждать после чемпионата мира», – заявил Мутко журналистам.



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