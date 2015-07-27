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    • «Динамо»: «Игорь Царуш не является и никогда не являлся работником ФК «Динамо»

    «Динамо»: «Игорь Царуш не является и никогда не являлся работником ФК «Динамо»

    Переводчик московского «Динамо» Игорь Царуш подал заявление в полицию на начальника службы безопасности команды Павла Коновалова. Об этом ТАСС сообщили в 1-м отделе полиции УМВД России по г.о. Химки.

    «В заявлении утверждается, что Царуш стал жертвой физического и психологического воздействия со стороны Коновалова», – сообщили в правоохранительных органах.

    В пресс-службе «Динамо» сказали, что Царуш никогда не числился в штате клуба.
    «Игорь Царуш не является и никогда не являлся работником ФК «Динамо». Он периодически привлекался прежним спортивным директором и главным тренером для оказания услуг переводчика франкоговорящим футболистам. Если у Царуша есть какие-либо претензии, то он вправе обратиться в правоохранительные органы, которым клуб окажет всяческое содействие» – сообщили в пресс – службе «Динамо».
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    Источник: ТАСС

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    27.07.2015 18:39
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    Комментарии (7)
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    112910415
    1438012008
    какая, простите, разница - является или не является?! надо понять - врёт или правду излагает!
    Ответить
    Kurtd
    1438012217
    Динамо чёта мутит.По факту их работник оказал психологическое и, вероятно, физическое воздействие на Царуша.Какая к псам разница - работник клуба или нет Игорь?
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    MagistrMagii
    1438012873
    как резко все поменялось в динамо, в этом сезоне за 8ку будут в лучшем случае бороться...
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    Сп62
    1438016205
    Такое просто так не выдумывают. Значит что-то было, а что?..
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    alex8683
    1438024444
    на ментов в ментовку заяву накатал))))))
    Ответить
    x-x-x-x-x
    1438033354
    причем тут чей он работник?был когда то или сейчас есть? главное он работал там переводчиком не важно сколько по времени. лучще ответьте было такое или нет и все
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    ologreds
    1694997532
    numo436945
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