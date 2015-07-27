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    • Мутко: «Журналисты поспешили, назначив Слуцкого тренером сборной»

    Мутко: «Журналисты поспешили, назначив Слуцкого тренером сборной»

    Информация о том, что главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий возглавит сборную России по футболу, не соответствует действительности. Об этом заявил министр спорта России Виталий Мутко.

    «Они (журналисты) спешат. Пресса как всегда объявляет ради своих рейтингов. Я всегда говорил и повторю: нам иногда враги не нужны, мы все сами себе можем сделать. Кто-то там объявил, а теперь, значит, усложняет решение каких-то задач.Информация о назначении Слуцкого главным тренером сборной не соответствует действительности, вот и все. Больше мне комментировать нечего», – сказал Мутко журналистам.

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    Источник: Р-Спорт

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    27.07.2015 16:56
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    Комментарии (15)
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    aMur
    1438006698
    Мутно всё это.
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    brat070
    1438009268
    одним словом муть и Ко. как был мутной каплей висящей сами знаете на чем, так ею и остался
    Ответить
    112910415
    1438009473
    ради рейтинга Мутко надобно пока подкрутить интригу... а тренером Слуцкий побудет, конечно
    Ответить
    САДЫЧОК
    1438009674
    ппц ну какой из него тренер??? как чел-дерьм@ продававший матчи!!! кто то нарочно уничтожает НАШ футбол!
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    maxim81413
    1438009700
    как же меня этот мудко бесит
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    Харченко
    1438013543
    Мутко все время пытается казаться загадочным и очень важным. Интриган. Не уважаю его.
    Ответить
    Viktor41
    1438014334
    Журналисты не только спешат, но много и придумывают. Такая у них работа. Что не напишешь ради пиара и быть узнаваемым.
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    VIKING107
    1438023618
    назначили бы бердыева. наверное было бы неплохо
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    Ganymed1
    1438024154
    Мутко претендует на пост гл.тренера сборной.лупоглазый все должности решил захапать
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    ologreds
    1694997532
    numo436935
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