Мутко: «Журналисты поспешили, назначив Слуцкого тренером сборной»

Информация о том, что главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий возглавит сборную России по футболу, не соответствует действительности. Об этом заявил министр спорта России Виталий Мутко.

«Они (журналисты) спешат. Пресса как всегда объявляет ради своих рейтингов. Я всегда говорил и повторю: нам иногда враги не нужны, мы все сами себе можем сделать. Кто-то там объявил, а теперь, значит, усложняет решение каких-то задач.Информация о назначении Слуцкого главным тренером сборной не соответствует действительности, вот и все. Больше мне комментировать нечего», – сказал Мутко журналистам.